Nachbarschaftshilfe : Tüfteln im Halstenbeker Repair-Café

08.Nov.2017

Halstenbek | Rainer Bornhold hat ein kaputtes Fahrrad vor sich. Und schon ist der pensionierte Fernmeldetechniker in seinem Element. Lahme Drahtesel wieder auf Trab zu bringen ist für den Tüftler fast schon ein Lebenselexir. Er gehört zum Stamm des Repair-Cafés, seitdem die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe im JubA 23 ihre Pforten öffnete.

Das Fahrrad gehört Norbert Heeg – mit mehreren Macken. Lose Speichen, lockere Kette, kaputter Dynamo. Auch das Rad seiner Frau Hildegard will nicht mehr so recht. Deshalb sind die beiden im JubA 23. An jedem ersten Mittwoch des Monats stehen dort freiwillige Helfer bereit, Kaputtes von 16 bis 19 Uhr wieder heil zu machen. Oft sind es echte Profis, Handwerker im Ruhestand, die sich hier nützlich machen. „Wegwerfen? Nicht mit uns“, ist ihr Motto.

Der Elektroingenieur Rolf Falkenberg gehört dazu. Wolfgang Lüsch bringt ihm seinen Stereoturm. Die Lautstärkeregelung funktioniert nicht mehr. „Ich war mein Leben lang Lokomotivführer, aber mit diesem elektronischen Zeug kenne ich mich nicht aus“, gesteht er freimütig. Er ist zum ersten Mal im Repair-Café. Dank eines Zeitungsberichts. Kann Falkenberg ihm helfen? „Das weiß ich jetzt noch nicht, also probiere ich es einfach“, und schon macht der Ingenieur sich ans Werk.

An der Rezeption klagt derweil eine ältere Dame ihr Leid. Das Handy spielt ihr einen Streich nach dem anderen, dabei will sie damit doch nur telefonieren. Genau das klappt aber nicht so recht. Die Rezeptionistin geht auf eine Gruppe von JubA 23-Nutzern zu. „Guckt Euch doch mal das Handy der Frau an. Ihr versteht davon doch was“, muntert sie die Jugendlichen auf. Die lassen sich das nicht zweimal sagen. Die Besucherin kriegt einen Schnellkursus in elektronischer Kommunikation. Ob sie sich das alles merken kann oder will, ist eine andere Frage, aber mit dem Telefonieren klappt es danach.

Die Hilfe der Ehrenamtlichen ist kostenfrei. Wer sich selbst eine Reparatur zutraut, ist im JubA 23 ebenfalls richtig. Jeder kann das vorhandene Werkzeug unentgeltlich benutzen. Da kann es keine Erfolgsgarantie geben. Jeder, der das Repair-Café in Anspruch nimmt, verpflichtet sich schriftlich, für eventuelle Schäden selbst zu haften.

Freilich darf gespendet werden. Auch für Kaffee und Kuchen, den es am Tresen gibt. Denn nicht zuletzt wird hier Geselligkeit gepflegt. Schließlich handelt es sich um ein Café. Für ihren nächsten Termin, den 6. Dezember, bereitet das Team bereits eine Nikolaus-Aktion vor.