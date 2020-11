Voting des Tages : Trump will das Ergebnis der US-Wahl nicht anerkennen und vor Gericht ziehen – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

08. November 2020, 18:00 Uhr

Joe Biden hat die Wahl zum US-Präsidenten in den USA gewonnen. Doch das Ringen mit Donald Trump ist noch nicht vorbei: Der Amtsinhaber erkennt den Sieg seines Kontrahenten nicht an. "Fakt ist: Die Wahl ist noch lange nicht vorbei", erklärte Trump am Samstag (7. November). Der Rechtspopulist kündigte an, von Montag an würden seine Anwälte vor sämtlichen Gerichten Einspruch gegen die einzelnen Wahlergebnisse einlegen. Der Präsident spricht ohne jeden Beleg von massivem Wahlbetrug, mit dem die Demokraten ihm die Wahl "stehlen" wollten. Die Erfolgsaussichten der Klagen gelten allerdings als gering.

Wir fragen daher heute:

Donald Trump will das Ergebnis der US-Wahl nicht anerkennen und vor Gericht ziehen – wie stehen Sie dazu? Das ist verständlich und die richtige Entscheidung. Das ist unverständlich und kaum nachvollziehbar. zum Ergebnis

