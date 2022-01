Volleyball-3. Liga : Trotz starker Leistung: VG Halstenbek-Pinneberg verliert in Magdeburg

Trainer Jan Maier sah am Sonntag (16. Januar) einen guten Auftritt seiner Schützlinge, die aber zum Abschluss der Vorrunde mehrere Satz-Führungen verspielten und mit 1:3 unterlagen.

16. Januar 2022, 21:36 Uhr

Knapp zu verlieren, ist eigentlich besonders ärgerlich. Trainer Jan Maier hob jedoch die positiven Aspekte hervor, nachdem seine Drittliga-Volleyballer bei der 1:3-Niederlage beim USC Magdeburg in den ersten beiden Sätzen jeweils lange geführt, am Ende aber knapp das Nachsehen gehabt hatten: „Wir haben gegen einen starken Gegner, der mit einer hohen Qualität und Grundspielstärke zurecht Tabellen-Dritter ist, richtig gut mitgehalten.“

Wenigstens den dritten Satz haben wir ins Ziel gerettet, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Jan Maier, Trainer VG Halstenbek-Pinneberg

In den besagten ersten beiden Durchgängen waren die Gäste lange im Vorteil, ehe die Hausherren das Ergebnis noch zu ihren Gunsten umbogen. So verlor das HaPi-Team, aus dessen Reihen Florian Sievers zum wertvollsten Spieler gewählt wurde, den ersten Abschnitt in 23 und den zweiten in 26 Minuten. „Wenigstens den dritten Satz haben wir ins Ziel gerettet, worüber ich mich auch sehr gefreut habe“, so Maier, der nach dem in 25 Minuten zustande gekommenen 26:24 befand: „Mit etwas mehr Glück hätten wir auch mit 3:0 gewinnen können.“

HaPi nimmt sechs Punkte mit in die Abstiegsrunde

Der vierte Durchgang ging dann in der Universitätssporthalle wieder knapp an die Magdeburger, für die es nach dem Abschluss der Vorrunde nun in der Aufstiegsrunde weitergeht. Dagegen nehmen die Halstenbek-Pinneberger, die schon vor ihrem Auftritt in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt keine Chance mehr auf das Erreichen der Meisterrunde hatten, dank der finalen Niederlage des TSV Spandau (1:3 gegen den Kieler TV II am Sonnabend, 15. Januar) immerhin sechs Punkte mit in die Abstiegsrunde.

Abstiegsrunden-Spielplan ist noch unklar

Wann genau und gegen wen es dort für die Volleyball-Gemeinschaft aus Halstenbek und Pinneberg um den Klassenerhalt geht, weiß Maier noch nicht. Der Coach hofft aber, „dass uns zeitnah unser Spielplan übermittelt wird“. Klar ist, dass weitere knappe Niederlagen im Kampf um den Drittliga-Verbleib tunlichst vermieden werden sollten.