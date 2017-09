Und sie spielen trotzdem weiter : Trotz Sperrung der Paasch-halle: Forum Theater probt für neues Stück

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Heinz Stolzenberg 1 von 1

Pinneberg | Gute Nachricht für alle Theaterfreunde: Das Forum Theater probt ein neues Stück. „Frohe Weihnachten, Miss Carey“. So heißt das Werk von Lars Lienen, das die Freizeitmimen gegenwärtig einstudieren. Eine Anspielung auf Weihnachten 2016, als ihnen ihre angestammte Spielstätte, die Ernst-Paasch-Halle in der Lindenstraße, von einem Tag auf den anderen gesperrt wurde? „Die Sperrung der Halle hat unseren Verein in die größte Krise gestürzt, Miss Careys Weihnacht ist dagegen eine leichte und köstliche Komödie“, versichern die Akteure.

Eine Bühne für ihr Spiel hat das Forum Theater in der Grund- und Gemeinschaftsschule (GuGs) in der Richard-Köhn-Straße 75 gefunden. „Das verdanken wir unseren Kollegen von der Musical Company. Die haben uns die benötigten Termine abgetreten, eine echte Nachbarschaftshilfe unter Pinnebergs Kulturschaffenden.“ Dem Forum-Sprecher Lars Korinth ist die Erleichterung anzumerken. Denn das ist jetzt bei jedem Projekt die zusätzliche Herausforderung an die Gruppe: Wo können wir auftreten?

„Theater spielen ist unsere Leidenschaft“, haben sie sich auf die Fahne geschrieben. „Unsere Mitglieder wollen was zu tun haben“, so Korinth. Etwa 150 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder gehören zum Forum Theater, mindestens 50 davon stehen gerne im Rampenlicht vor dem Publikum. Die anderen helfen hinter der Bühne oder bei Vorarbeiten.

Nichtstun ist Gift für den Verein. Das ist dem Vorstand sehr bewusst. Und so sind alle mit Feuereifer bei der Sache, Miss Careys Weihnachten zum Happy End zu führen. Es ist eine witzige Geschichte: Pünktlich zur Adventszeit nehmen die beiden Stars Lilian Moore (Meike Wieckhorst) und Nicholas Bates (Lars Korinth) einen gefühlvollen Weihnachtssong auf – ein Comeback, fünf Jahre nach ihrer Scheidung. Die Presse jubelt, die Massen sind begeistert, die Kassen klingeln. Soweit der Plan von Musikmanagerin Patricia Goode (Katja Korinth). Dumm nur, dass Lilian und Nicholas sich seit ihrer Trennung abgrundtief hassen und nicht im Entferntesten daran denken, noch einmal gemeinsam vors Mikrofon zu treten.

Bis Patricia es schließlich geschafft hat, das Paar mit Charme, Diplomatie und starken Nerven ins Tonstudio zu bringen, ist sie am Ende ihrer Kräfte. Doch bald schon steht sie vor einer neuen Herausforderung: Der Song wird ein weltweiter Erfolg. Und nun muss sie die beiden Künstler zu einer Tournee überreden – bis Weihnachten, Abend für Abend gemeinsam auf einer Bühne. Auf der improvisierten Forum-Bühne in der GuGs geht es am 30. September los. Anna Bonkewitz führt Regie. Vier Aufführungen, die letzte am 8. Oktober. Und danach? „Wir versuchen immer noch, die Situation zu verstehen“, weicht Sprecher Korinth diplomatisch aus. Zwei Forum-Produktionen sind der Paasch-Hallen-Sperrung bereits zum Opfer gefallen. Seit der Theatergründung vor 22 Jahren hatte die Gruppe bis dahin 101 Produktionen und mehr als 400 Aufführungen auf die Beine gestellt. Jetzt aber können die Theaterleute nicht einmal mehr ungehindert an ihren Fundus heran, denn die Stadt hat alle Schlösser auswechseln lassen. „Wir zahlen pünktlich Miete für den Fundus und Nutzungsgebühren für die Halle“, empören sich die Akteure. Sie glauben, man werfe ihnen Knüppel zwischen die Beine und argwöhnen, dass interne Rathausquerelen eine Lösung ihres Problems behindere. „Der Applaus unserer treuen Fans wird uns in dieser Not gut tun“, hoffen sie optimistisch.