Voting des Tages : Trotz hoher Inzidenz und Omikron-Variante: Gehen Sie dieses Jahr zu Weihnachten in die Kirche?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

21. Dezember 2021, 18:00 Uhr

Trotz teils hoher Inzidenzzahlen und der neuen Omikron-Virusvariante finden in diesem Jahr die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen im Kreis Pinneberg statt. So weit die gute Nachricht. Die schlechte: Es wird kompliziert. Wer dieses Jahr an den Feiertagen in die Kirche möchte, muss sich vorab informieren und eventuell Plätze reservieren.

Daher fragen wir heute:

Trotz hoher Inzidenz und Omikron-Variante: Gehen Sie dieses Jahr zu Weihnachten in die Kirche? Ja, das gehört dazu. Ich entscheide das spontan. Nein, ich gehe nicht in die Kirche. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar. Es handelt sich um eine nicht-repräsentative Umfrage.