Voting des Tages : Trotz Corona: Planen Sie für 2021 wieder private Fernreisen?

20. November 2020, 18:00 Uhr

Urlauber haben im September deutlich mehr Übernachtungen in Schleswig-Holstein gebucht. Deren Zahl stieg im Vergleich zum September 2019 um 16,2 Prozent auf mehr als 4,2 Millionen, wie das Statistikamt Nord am Freitag (20. November) mitteilte. Auch die Zahl der Gäste nahm im Vorjahresvergleich um 4,9 Prozent auf 918.000 zu. Doch so schön Schleswig-Holstein ist – andere zieht es weiter in die Ferne.

Wir fragen daher heute:

Trotz Corona: Planen Sie für 2021 wieder private Fernreisen? Ja, ich plane eine Reise außerhalb Europas. Nein, aber ich plane eine Reise innerhalb Europas. Nein, ich plane Urlaub in Deutschland. zum Ergebnis

