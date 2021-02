Voting des Tages : Trotz Corona: Planen Sie einen Osterurlaub?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

14. Februar 2021, 18:00 Uhr

Für viele deutsche Bundesbürger ist die Vorfreude auf den bevorstehenden Urlaub in diesem Jahr riesig. Endlich einmal wieder ohne Sorgen verreisen, Strandspaziergänge machen und einfach die Natur genießen und sich in einem schönen Hotel verwöhnen lassen. Am Sonntag hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer die Hoffnung auf einen Osterurlaub zumindest für sein eigenes Bundesland gedämpft und eine Debatte entfacht: "Gaststätten und Hotels werden in Sachsen auch über Ostern geschlossen sein müssen", sagt Kretschmer im Interview mit der "Bild". Und für Deutschland? Auch hier sieht der Politiker keine Hoffnung auf einen entspannten Urlaub: "Ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen. Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben. Zu große Mobilität etwa durch Reiseverkehr und Tourismus bereits im April ist Gift."

Wir fragen daher heute:

Trotz Corona: Planen Sie einen Osterurlaub? Ja, ich habe etwas Konkretes geplant Ich möchte gern wegfahren, zögere aber noch mit dem Buchen. Nein, ich plane nichts. zum Ergebnis

