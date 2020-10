Voting des Tages : Trotz Corona: Feiern Sie dieses Jahr Halloween?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

06. Oktober 2020, 18:00 Uhr

Leuchtend orangefarbene Kürbisse, gruselige Kostüme und jede Menge Süßigkeiten: Halloween ist für viele Amerikaner einer der Höhepunkte eines jeden Jahres. Doch in diesem Jahr steht der US-amerikanische Feiertag am 31. Oktober wie das gesamte gesellschaftliche Leben unter dem Vorzeichen der Corona-Pandemie. Das Gesundheitsministerium der USA rät Eltern davon ab, ihre Kinder zum Süßigkeitensammeln von Haus zu Haus zu ziehen lassen. Auch Kostümpartys in geschlossenen Räumen würden ein zu hohes Risiko mit sich bringen, das Coronavirus zu verbreiten.

Auch in Deutschland erfreuen sich Halloween-Partys und Süßigkeitentouren für Kinder immer größerer Beliebtheit.

Wir fragen daher heute:

Trotz Corona: Feiern Sie dieses Jahr Halloween? Ja, aber dieses Mal nur im engsten Familienkreis. Ja, Halloween ist für mich ein Muss. Nein, das Ansteckungsrisiko ist mir zu hoch. Nein, aber ich halte generell nichts von dem US-amerikanischen Brauch. zum Ergebnis

