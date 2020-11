Trotz Corona auf Vorjahresniveau

Tornescher Unternehmer schreibt mit Präzisionszahnradpumpen Erfolgsgeschichte und hat Besuch vom Wirtschaftsminister

Avatar_shz von shz.de

02. November 2020, 19:00 Uhr

Tornesch | Die Bestellungen von Maschinenbauprodukten aus Deutschland sind nach Angaben von Jürgen Holdhof, Vorstandsmitglied des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent zurückgegangen. Innovationen in der Krise stimmen allerdings „vorsichtig optimistisch“, betonte Holdhof, der Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) während eines Besuchs in fünf mittelständischen Maschinenbaufirmen im Kreis Pinneberg und Norderstedt begleitete. Letzte Station war die Witte Pumps & Technology GmbH in Tornesch, die Präzisionszahnradpumpen in alle Welt liefert.

„Der Maschinenbau wird oft unterschätzt“, sagte Buchholz. Erfreut zeigte er sich, dass alle fünf besuchten Unternehmen bislang relativ gut durch die Krise gekommen sind. Das konnte Sven Wieczoreck, Geschäftsführer von Witte Pumps, uneingeschränkt bestätigen. Man sei derzeit im Umsatz auf Vorjahresniveau unterwegs, sagte er während eines Betriebsrundgangs und meinte damit ein Volumen von zirka 20 Millionen Euro.

Während laut VDMA etwa 40 Prozent der Unternehmen in der Branche wegen der Corona-Krise Kapazitätsanpassungen unter anderem durch Kurzarbeit vornehmen müssen oder mussten und in etwa 20 Prozent der Maschinenbaufirmen auch ein Personalabbau unausweichlich sei, gab es bei Witte Pumps bislang beides nicht. Stattdessen wurden Überstundenkonten und Resturlaub abgebaut. Seit Mitte März werde nach einem Hygieneplan in einem Zwei-Schichten-System gearbeitet. Außerdem sei das mobile Arbeiten stark ausgebaut worden. Messeaktivitäten und Auslandsreisen seien komplett eingestellt worden, erläuterte Geschäftsführer Wieczoreck.

Zur aktuellen Geschäftsentwicklung sagte er, China laufe wieder gut. Dagegen sei das USA-Geschäft rückläufig, während Europa und der Rest der Welt „sehr verhalten“ reagierten. Im zweiten Quartal dieses Jahres habe Witte zahlreiche Pumpen nach Asien geliefert, unter anderem für die Produktion von Schutzmasken. Einer der langjährigen asiatischen Geschäftskunden bedankte sich in dieser Zeit mit einer Spende der gerade am Anfang der Pandemie knappen Masken für die Witte-Belegschaft.

Etwa 70 Mitarbeiter zählt die Witte Pumps & Technology GmbH in Tornesch. 25 weitere Beschäftigte sorgen in Tochterunternehmen in den USA, China und Malaysia für Kundennähe in der jeweiligen Region.

Wirtschaftsminister Buchholz lobte vor allem das Engangement des Tornescher Unternehmens im Forschungsbereich. Dazu gehört ein mit Landesmitteln unterstütztes Projekt für die Herstellung von Wasserstoff. „Mehrere der besuchten Unternehmen beschäftigen sich bereits mit dem Thema und sammeln wertvolle Erfahrungen. Diese gilt es zu bündeln und im norddeutschen Verbund schnell voran zu bringen“, sagte Buchholz und versprach, sich dafür gemeinsam mit dem Maschinen- und Anlagenbauverband einzusetzen.

Mitte 2014 war das Unternehmen von Uetersen in den WEP-Businesspark umgezogen, nachdem es am alten Standort zu eng geworden war. Genau 30 Jahre zuvor hatte das Ehepaar Witte die Firma in der Rosenstadt im Keller eines Einfamilienhauses gegründet. Damals noch boten die beiden zunächst lediglich Ersatzteile für Zahnradpumpen an. Aus dem Zwei-Personen-Betrieb entwickelte sich in den folgenden Jahren schnell ein erfolgreiches Unternehmen mit wachsendem Kundenstamm. Ende der 1990er Jahre wurde Wieczoreck Geschäftsführer, 2004 Inhaber. Der promovierte Ingenieur, selbst gebürtiger Uetersener, kannte die Firma schon aus seiner Studienzeit, weil er dort gejobbt hatte.