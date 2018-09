Region Pinneberg in Kürze : +++ Trinkwasser wird teurer +++ Pinneberger ohne Wissen seiner Angehörigen bestattet +++ Krippenpläne in Uetersen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

20. September 2018, 06:00 Uhr

Wedel „120 Jahre Uhrmacher-Handwerk in Wedel“ lautet der Titel der neuen Ausstellung, die am Sonntag im Stadtmuseum eröffnet wird. Alle Exponate stammen aus dem Uhrenhaus Haase.

Elmshorn Die Elmshorner müssen für ihr Trinkwasser in Zukunft mehr bezahlen. Die vom Stadtverordnetenkollegium am Dienstagabend beschlossene Preiserhöhung tritt am 1. Oktober dieses Jahres in Kraft.

Pinneberg Mehr als drei Monate quälende Sorge, dann die grausame Gewissheit: Wegen eines Kommunikationsfehlers bei der Hamburger Polizei ist ein Taxifahrer aus Pinneberg ohne Wissen seiner Angehörigen bestattet worden.

Quickborn Die Landschaftsführerin Gisela Oden-Behrendt hat mit Büchereileiter Klaus Fechner eine Ausstellung konzipiert. In Fotos zeigt sie die rote Seite des Himmelmoors.

Uetersen Gibt es heute Abend grünes Licht für den Bau von zwei naturnahen Krippengruppen für den Waldkindergarten der Christuskirche? Um 19 Uhr beginnt im Rathaus der Rosenstadt an der Wassermühlenstraße eine Sitzung des Ausschusses für Bau- und Verkehrsfragen, in der genau darüber entschieden wird.

Hamburg Mehrere 100 Millionen Euro wollte Andreas Dressel gestern eigentlich aus Karlsruhe mit an die Elbe bringen. Zumindest im übertragenen Sinne. Doch Hamburgs SPD-Finanzsenator kam mit leeren Händen, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Klage des Senats gegen die Volkszählung 2011 zurückgewiesen hatte.

Schleswig-Holstein Der Zustand der 3668Kilometer Landesstraßen in Schleswig-Holstein hat sich etwas gebessert. Das geht aus dem Straßenzustandsbericht 2018 des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr (LBV SH) hervor.