Zeugen gesucht : Trickbetrug: Seniorin aus Pinneberg wird Schmuck gestohlen

Zwei Frauen verschafften sich mit einem Hilfsangebot Zutritt zur Wohnung.

von Johanna Ulrich

22. Oktober 2020, 19:45 Uhr

Pinneberg | Unter dem Vorwand eines Hilfsangebotes haben sich zwei Frauen Zutritt zur Wohnung einer 85-jährigen Frau in der Pinneberger Reichenberger Straße verschafft. Anschließend stahlen sie Schmuck aus ihren Schränken und verschwanden wieder. Das teilte die Polizei mit.

Am Mittwochnachmittag (21. Oktober) um 16.25 Uhr kam die Seniorin vom Einkaufen mit schweren Tüten nach Hause. Dabei bekam sie von einer etwa 35 Jahre alten Frau Hilfe beim Tragen angeboten, welche sie annahm.

Zutritt für zweite Unbekannte

In der Küche verwickelte die vermeintliche Helferin die Frau in ein Gespräch und lenkte sie ab, sodass eine weitere Frau unbemerkt in die Wohnung kommen konnte. Als die Seniorin dies bemerkte, flüchteten die beiden Täterinnen. Laut Zeugenaussage stiegen sie in einen VW Arteon, der vor dem Haus parkte — die Fahrtrichtung ist unbekannt.

Anschließend stellte die 85-Jährige fest, dass in Wohn- und Schlafzimmer die Schränke durchsucht und Schmuck gestohlen wurde.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise werden unter 04101 2020 entgegengenommen.

Die Frau, die die Taschen trug, ist etwa 35 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und hat schwarze schulterlange Haare. Sie hatte eine dunkelblaue Jacke und ein dunkel-weiß-karriertes Kopftuch an. Die zweite Frau ist etwa 45-Jahre alt und ähnlich groß. Sie hat schwarze Haare und hatte einen Mittelscheitel. Sie trug eine dunkle Jacke. Beide Frauen sprachen in einer für die Ermittler bislang unbekannten Sprache, vom Aussehen her könnten sie Süd-Osteuropäerinnen sein.

Die Polizei warnt vor Tricktätern wie diese und empfiehlt — insbesondere älteren Menschen — keine Fremden Menschen in die Wohnung zu lassen. Dies gelte auch, wenn eine Notlage, eine offizielle Funktion oder unbekannte Verwandtschaft vorgetäuscht werde. Auch die Bitte nach Papier und Stift oder einem Glaswasser sowie das Ausgeben als Handwerker seien beliebte Tricks der Täter. Tipps, wie sich in solchen Situationen verhalten werden kann, gibt es auf der Beratungsseite der Polizei.

Unser Blaulichtmonitor