Treffen für Depressive

Avatar_shz von hildebrandtj

15. Oktober 2020, 16:58 Uhr

Pinneberg | Das nächste Beratungsangebot der Regio-Kliniken für Angehörige von Menschen, die an einer Angststörung oder Depression erkrankt sind,

findet am Mittwoch, 21. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr statt. In kleiner Runde informieren Fachkräfte die Teilnehmer darüber, wie sich die Herausforderungen im Alltag mit einem erkrankten Partner, Verwandten oder Freund leichter bewältigen lassen. Treffpunkt in Pinneberg ist die Psychiatrische Tagesklinik, Fahltskamp 70. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter Telefon (0 41 01) 2 17 98 27.