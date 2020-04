Trauernde leiden jetzt besonders

Hospizdienst Pinneberg betreut bislang nur telefonisch / Café-Angebot am 11. April soll mit Online-Tool umgesetzt werden

von Tanja Dirbach

07. April 2020, 19:21 Uhr

Pinneberg/Kummerfeld | Kontakte sollen weitestgehend eingeschränkt werden: Corona bestimmt unser Leben. Viele arbeiten von zu Hause aus. Die Message ist eindeutig: Am sichersten ist es in den eigenen vier Wänden. Doch während Familien und Paare sich nun zumindest untereinander austauschen und sich Trost in der angespannten Lage spenden können, haben Alleinstehende diese Möglichkeit nicht. „Menschen, die ihren Partner verloren haben, leiden in dieser Zeit besonders“, sagt Ute Eckhardt-Tams vom Hospizdienst Pinneberg-Uetersen, der in Kummerfeld beheimatet ist.

Sie habe das Gefühl, dass sich die Betroffenen derzeit zurückziehen. Ihr Telefon habe in den vergangenen Wochen nur selten geklingelt. Das habe Eckhardt-Tams stark gewundert. Sie befürchtet, dass Witwen und Witwer sehr verzweifelt sind. Die Leiterin betont aber auch: „Man muss das nicht allein aushalten.“ Der Hospizdienst Pinneberg möchte in den Zeiten der eingeschränkten Begegnungen Gespräche anbieten. Betroffene können den Dienst unter Telefon (0 41 01) 8 56 55 10 erreichen. Da die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zum größten Teil berufstätig sind, können Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden. In jedem Fall werde zurückgerufen, betont Eckhardt-Tams.

Psychisch sei die Corona-Krise für einsame Menschen immer schwerer auszuhalten. Im Gespräch mit Betroffenen sei ihr klar geworden, wie wichtig Kurse und Angebote – beispielsweise von den Kirchengemeinden – für Hinterbliebene sind. „Mir war nicht bewusst, wie sehr diese Treffen das Leben der Menschen strukturieren“, erläutert Eckhardt-Tams. Durch die Kontaktbeschränkungen fehlten diese nun. Lediglich telefonisch könnten die Menschen mit der Außenwelt interagieren. Auch Angehörige seien damit überfordert. Deshalb rät sie den Betroffenen, sich selbst bei ihr zu melden. Denn das Gespräch mit einem Außenstehenden verlaufe anders als mit Freunden oder Verwandten. Die Profis könnten andere Denkanstöße geben, betont die Leiterin des Hospizdienstes.

Die Teilnehmer des Trauer-Cafés seien bereits telefonisch kontaktiert worden, ob sie Unterstützung brauchen. Doch ein gemeinsames Treffen ist nicht möglich. Auch der geplante Trauerspaziergang fiel aus. Für das Café setzt der Hospizdienst nun auf moderne Technik. Die App Zoom soll eine Videoschaltung ermöglichen. Am Sonnabend, 11. April, startet das Experiment um 15 Uhr. „Wir werden das einfach ausprobieren“, gibt sich Eckhardt-Tams optimistisch. „Wir möchten eine Möglichkeit für den Austausch anbieten.“ Wer teilnehmen möchte, kann sich telefonisch melden – auch wer nicht über das technische Equipment verfügt: Diese Personen werden dann von Freiwilligen im Einzelgespräch betreut.

Die ehrenamtlichen Hospizbegleiter nehmen ihre Arbeit derzeit nur telefonisch wahr. Schließlich gehörten viele von ihnen selbst zur Risikogruppe. Palliativpatienten werden aber weiterhin von den beiden Hauptamtlichen Eckhardt-Tams und Dörthe Bräuner betreut. Beide sind Palliativkrankenschwestern und wissen, wie sie sich zu verhalten haben. „Sterbende sollen nicht alleingelassen werden“, sagt Eckhardt-Tams.

Einen Tipp hat sie noch für Angehörige von Trauernden oder generell einsamen Menschen. Sie regt die Enkel dazu an, für die Großeltern oder Nachbarn ein Märchen auf Video aufzunehmen. Besonders für Demenzpatienten sei dies hilfreich. Generell komme so eine Idee aber immer gut an – egal bei wem. „Das ist eine Sache, die nicht hochkompliziert ist. Aber sie kann sehr helfen.“ Weitere Informationen und Anregungen hat sie auf der Website des Hospizdienstes zusammengefasst.

hospizdienst-pinneberg.de