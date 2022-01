Angebot des VfL Pinneberg : Trainerin Stefani Molkenthin startet Sportangebot für Personen mit Depression

Für die Anmeldung brauchen Interessierte eine ärztliche Verordnung und die Bewilligung ihrer Krankenkasse.

13. Januar 2022, 15:15 Uhr

Die Symptome sind nicht eindeutig, das Krankheitsbild ebenso wenig. Die Depression ist mittlerweile eine, oftmals unterschätzte Volkskrankheit, an der in Deutschland auch schon vor Corona mehr als fünf Millionen Menschen litten, wenn man den Angaben der Stiftung Deutsche Depressionshilfe folgt. Die Dunkelziffer wird noch weit höher eingeschätzt, aber bereits jetzt nimmt die Krankheit unser Gesundheitssystem mehr und mehr in Anspruch.

Zahl der Erkrankten nimmt zu

Der VfL Pinneberg hat dies erkannt und seine Angebotspalette im Rahmen des REHA-Sports erweitert. Ab Anfang Februar startet die Trainerin Stefani Molkenthin ein neues Sportprogramm, speziell für Menschen, die unter Depressionen leiden. Sie und die Leiterin des VfL Fitnessbereiches, Heidi Hammerschmitt-Klatt, stellten das Konzept in einem Pressegespräch vor. Das Konzept des VfL basiere auf Studien der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und auch des Robert-Koch-Institutes, so Hammerschmitt-Klatt. Demnach nehme die Zahl der Erkrankten ständig zu.

Krankheitsbild ist komplex

Das Krankheitsbild einer Depression ist typischerweise komplex, die Anzeichen können sehr unterschiedlich sein. Sie reichen vom verminderten Interesse am Umfeld über Schlafstörungen oder körperliche (psychosomatische) Beschwerden, wie Kopf- oder Rückenschmerzen, und der Beeinträchtigung hinsichtlich der Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Die weiteren Stadien sind unter anderem Übellaunigkeit, Verminderung sozialer Kontakte, bis hin zu suizidalen Tendenzen.

Neben der fachärztlichen Therapie kann der Sport den Weg zurück in die Normalität aktiv unterstützen und begleiten. Stefani Molkenthin, Trainerin beim VfL

Molkenthin ist sich sicher: „Neben der fachärztlichen Therapie kann der Sport den Weg zurück in die Normalität aktiv unterstützen und begleiten“, und dies nicht nur, weil bei körperlicher Betätigung Glückshormone, unter anderem Endorphine, ausgeschüttet würden. Sport sei letztlich auch Hilfe zur Selbsthilfe, so die zertifizierte Reha-Trainerin, wenn durch die Regelmäßigkeit der Anwendungen der Erfolg verbesserter Leistungsfähigkeit mehr und mehr sichtbar wird.

Viel Luft und Licht mitnehmen

Das Angebot „Sport bei Depression“ wird donnerstags von 13.30 bis 14.15 Uhr im Reha-Kalender des VfL Pinneberg aufgenommen. „Wir wollen möglichst viel Luft und Licht mitnehmen“, umschreibt Hammerschmitt-Klatt die Grundidee des Kurses. Dies heiße auf der einen Seite viel Ausdauersport im Freien, wie Nordic Walking, ohne die Teilnehmer zu überfordern, auf der anderen Seite stehen Entspannungs-Aktivitäten. Was das genau ist, das will Trainerin Molkenthin von Mal zu Mal festlegen, wenn sie die Zusammensetzung der neuen Gruppe besser kennt.

Bewilligung der Krankenkasse

Für die Anmeldung brauchen Interessierte eine ärztliche Verordnung und die Bewilligung ihrer Krankenkasse. „Wer teilnehmen will, sollte vorab unser Angebot eines Beratungsgespräches annehmen“, so Molkenthin. Dabei würden dann auch alle Details zur Durchführung geklärt. Die Anmeldung dafür kann telefonisch unter (04101) 5 56 02 23 erfolgen. Viel Zeit bleibt für dies alles nicht, die erste Veranstaltung ist bereits für den 3. Februar geplant.

