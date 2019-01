Träumen, investieren, genießen

In seinem Pensionsstall gelingt es Heiko Meyer-Jürgens, seine Freude am Geben mit wirtschaftlichem Geschick zu verbinden

von Janina Schmidt

03. Januar 2019, 17:47 Uhr

Das Leben bringt immer wieder Wendungen und Neuerungen: Zum Jahreswechsel wird das vielen Menschen bewusst. Dennoch gibt es Konstanten im Leben. Themen, an denen wir durch alle Zeiten hindurch festhalten – einen „roten Faden“. Unsere Zeitung hat mit vier Menschen über ihren roten Faden gesprochen. Heute: Heiko Meyer-Jürgens (41).

Heiko Meyer-Jürgens ist mit Pferden aufgewachsen. Bereits seine Eltern haben den Reitstall an der Quickborner Straße, zu dem auch eine Pferdeklinik und ein Reitsportgeschäft gehören, in Borstel-Hohenraden aufgebaut. Als Betreiber des Pferdesportzentrums, das 41-Privatpferden eine Heimat bietet, könnte man glauben, er selbst säße häufig im Sattel. Das tut er aber schon lange nicht mehr. Zwar bestimmten die Pferde von Anfang an das Leben des 41-Jährigen. Das wiederkehrende Motiv dahinter ist aber nicht das Reiten – sondern vielmehr die Lust, zu beobachten, wie Geschaffenes erblüht. Sie treibt Meyer-Jürgens zu Höchstleistungen an – auch zu wirtschaftlichen.

„Wenn die Pferde zufrieden sind, sind es auch die Kunden“, so spricht sein kühler Kopf. Doch dieser Gedanke allein hat ihn noch lange nicht dazu bemüßigt, den Hof, den seine Eltern vom Milchviehbetrieb in einen Reitstall umgebaut hatten, mit immensen Investitionen in ein modernes Zentrum für Pferd und Reiter zu verwandeln.

Seit 2003 hat er als Inhaber den Betrieb vom Vater übernommen und seitdem eine weitere Halle gebaut, den Dressurplatz vergrößert, einen Springplatz, eine Futterlagerhalle und zu den Sommerwiesen auch drainierte Ausläufe angelegt. „Pferde müssen viel draußen sein. Das ist mir ein Anliegen.“

Viele der bei den Eltern in den achtziger Jahren zeitgemäß geplanten Gitterboxen hat er zusammenlegen lassen, damit sie größer sind. Fenster ein- und teils Paddocks angebaut. Trotzdem kommen die Pferde tagsüber raus. „Nach den verregneten Tagen schien neulich die Sonne“, berichtet er. „Unsere Paddocks waren gleich trocken, und die Pferde lagen in der Sonne im Sand und haben das genossen. Das ist mein Glück. Sie geben einem viel zurück.“

Höhepunkt der Investitionen war der moderne Offenstall. Trockener Sand, im Sommer die Möglichkeit, auch auf eine Koppel zu gehen und ein frei zugänglicher Innenbereich für die in der Gruppe lebenden Pferde. „Die Idee kam, weil langjährige Kunden, deren Pferde ins Rentnerdasein übergehen sollten, hier keine geeignete Haltung hatten – für einen Rentner ist Boxenhaltung nicht unbedingt angebracht“, sagt Meyer-Jürgens. Damit diese Pferde im Stall verbleiben konnten, baute er etwas Passendes. „An dem Punkt hat sich mein Vater voll zurückgezogen. Er dachte: Jetzt ruiniert er sich total“, sagt er und lacht. Der Junior war damit jedoch einer der ersten, der dem Trend zur Gruppenhaltung auch von Sportpferden Vorschub geleistet hat.

Fast mit kindlicher Freude berichtet Meyer-Jürgens von dem durchreitbaren Wassergraben, den er auf seinem Springplatz angelegt hat. „Die Kunden reiten da durch und freuen sich wie wild und ich freue mich, wenn ich das sehe“, sagt er.

In seinem Büro sind kaum Pferdebilder zu sehen. Dafür aber mehrere Luftbildaufnahmen der Anlage und wie sie sich entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Träumen, investieren und beobachten – das ist der Prozess, der Meyer-Jürgens begleitet. Investieren können alle, die Geld haben. Was Meyer-Jürgens aber ausmacht, ist die Freude an der Freude der Nutznießer, die dem Ganzen eine besondere Substanz verleiht.

Diese Charaktereigenschaft zeigt sich auch an der liebevoll aufgebauten Spielwiese für die Kaninchen in der eigenen Wohnung: kein Käfig, Häuschen und Röhren zum Durchhoppeln. Eine mit Sand gefüllte Kiste zum Buddeln. Meyer-Jürgens Kaninchen leben frei mit der Familie, wie Hunde. Meyer-Jürgens beobachtet ihr Wohlbefinden. Umgekehrt schafft der Stallbesitzer es nicht, zu beobachten, was ihn nicht freut: Das Rausbringen der Pferde als kostenpflichtigen Extraservice anzubieten, wäre für ihn unmöglich. „Was mache ich, wenn das jemand nicht zubucht, und ich muss ansehen, wie das Tier drinnen bleiben muss den ganzen Tag?“

Empfindlich ist er auch für Missstimmungen. Da ist es auch schon vorgekommen, dass er Einstellern gekündigt hat. „Wenn Leute hier lästern, schlechte Stimmung verbreiten und allen den Spaß vermiesen, dann zögere ich nicht, jemanden herauszuwerfen“, so der Hofbesitzer. Auch Tierquälerei möchte er sich nicht anschauen. Wegen brutaler Reiterei hat er bereits jemanden des Hofes verwiesen.

Sollte Meyer-Jürgens jetzt fünf Jahre alte Tochter den Betrieb später nicht übernehmen wollen, wäre das für den Reitstallbesitzer kein Problem: „Dann verkaufe ich eben alles, und mache etwas anderes.“ Da sei er wie sein Vater. Der habe ihm auch lieber alles komplett überlassen hat, als zuzugucken, wie Dinge anders laufen, als er es für richtig hielt. Das entspräche aus nicht seinem roten Faden: träumen, investieren, zuschauen und genießen.