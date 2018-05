Tour zu den Baumschulen

von René Erdbrügger

17. Mai 2018, 13:17 Uhr

Der ADFC und der VfL Pinneberg wollen das Deutsche Baumschulmuseum unter die Lupe nehmen. Abseits der Hauptstraßen wollen sie am Sonntag, 27. Mai, von der Drostei in Pinneberg aus gemütlich durch das Baumschulgebiet – das größte Deutschlands – zum Museum an der Halstenbeker Straße radeln und es anschließend besichtigen. Start ist um 11 Uhr. Die Geschwindigkeit beträgt nicht über 13 Kilometer pro Stunde, nach drei Stunden sind die Teilnehmer zurück. Die Streckenlänge beläuft sich auf 20 Kilometer. Gäste zahlen für die Teilnahme drei Euro. Eintritt in das Museum gegen Spende.