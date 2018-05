Henstedt-Ulzburg : Totschlag im „Joy“: 22-Jähriger muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis

Nach Faustschlägen starb das Opfer: Das Kieler Landgericht wertete die Gewalttat als Körperverletzung mit Todesfolge.

von dpa/shz.de

02. Mai 2018, 13:28 Uhr

Kiel/Henstedt-Ulzburg | Für zwei gezielte Faustschläge gegen den Kopf eines jungen Mannes muss ein 22-Jähriger dreieinhalb Jahre in Haft. Das Opfer starb wenige Tage später im Krankenhaus an einem Schädel-Hirn-Trauma. Das Kieler Landgericht wertete die Gewalttat in einer Diskothek im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg als Körperverletzung mit Todesfolge.

Der 22-jährige Albaner hatte gestanden, Anfang September 2017 im Streit um eine junge Frau einen gleichaltrigen Syrer mit einem Faustschlag gegen den Kopf zu Boden gestreckt und dort noch einmal wuchtig gegen die Schläfe des reglos daliegenden jungen Mannes geschlagen zu haben.

Der Angeklagte floh zunächst. Er wurde wenige Wochen nach der Tat in Konstanz am Grenzübergang zur Schweiz gefasst. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Norderstedt hatte zuvor Fotos veröffentlicht, die den mutmaßlichen Täter beim Verlassen der „Black Lounge“ in der Diskothek zeigten sowie ein Phantombild, welches nach Angaben einer Augenzeugin gefertigt wurde. Die Staatsanwaltschaft Kiel hatte für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 2000 Euro ausgelobt.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Konstanz damals sagte, erkannten Zöllner den 22-Jährigen bei der Einreise aus der Schweiz.

Die Staatsanwältin hatte wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit versuchtem Totschlag fünf Jahre und vier Monate Gefängnis beantragt. Die Verteidigung forderte wegen Körperverletzung eine Strafe von maximal zwei Jahren, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden sollte.