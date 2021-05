Kreis Pinneberg in Kürze : Toter in Holm: „Cold Case“ bei Aktenzeichen XY ++ Firma zum Aufforsten verdonnert ++ Rellingen: Hauptstraße wieder frei

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 12. Mai wichtig ist.

Kreis Pinneberg/Stade Eines der größten Mysterien der deutschen Kriminalgeschichte: So kündigt das ZDF einen Mordfall an, für den nach 38 Jahren nun wieder Zeugenhinweise gesucht werden. Im Mittelpunkt steht ein „Cold Case“ – also ein ungelöster Fall –, der sowohl im Landkreis Stade (Niedersachen) als auch im Kreis Pinneberg spielt. Dieser wird während...

