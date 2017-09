Bis zu 50 neue Wohnungen in Pinneberg : Tornescher Geschäftsmann erneuert das Gebäude an der Elmshorner Straße

vergrößern 1 von 2 Foto: Sabrina Lincke 1 von 2

Pinneberg | Jeder kennt es, das weiße Gebäude an der Elmshorner Straße. Es liegt diagonal gegenüber von McDonald’s und wird zurzeit von dem Tornescher Geschäftsmann Bülent Irecge runderneuert. Der Investor betreibt in Tornesch den Haselnusshandel I.N.U. Import-Export mit elf Mitarbeitern. In einem Interview berichtet er unserer Zeitung von seinen Zukunftsplänen.

Frage: Herr Irecge, Wie kommen Sie dazu, ausgerechnet in dieses Gebäude zu investieren?

Bülent Irecge: Zufall spielt hier eine große Rolle. Ein Bekannter erwähnte in einem Nebensatz, dass das Objekt verkauft werden soll. Ich kannte das Gebäude, weiß sogar noch wie es 1979 gebaut wurde. Das hat mich interessiert. Außerdem möchte ich für meine drei Kinder in die Zukunft denken. Eigentlich wollte ich ein Vier- bis Fünf-Sterne Hotel daraus machen.

Woran ist das gescheitert?

Das ist in einem Gespräch mit der Wirtschaftsförderung und dem Bauamt ausgeschlossen worden. Es gäbe andere Investoren, die Ähnliches vorhätten. Auch andere Ideen von mir wurden abgeschmettert. Ich war nahe dran, wieder zu verkaufen. Nach persönlichen Gesprächen mit der Bürgermeisterin, der Wirtschaftsförderung und der Bauaufsicht habe ich mich dann doch entschlossen, Wohnungen daraus zu machen. Das Gebäude wird entkernt und mit neuen Fenstern und einer neuen Fassade ausgestattet.

Wie viel Quadratmeter hat das Gebäude – und wie soll es aufgeteilt werden?

Das Gebäude hat pro Etage etwa 800 Quadratmeter mit Eingangsbereich, mit diversen Läden und Restaurant. So wird es auch bleiben. Im Keller ist die ehemalige Kegelbahn mit etwa 1000 Quadratmetern. Das wird ein Veranstaltungsraum mit darüberliegendem Restaurant. Das betreiben wir selbst. Auch den Namen gibt es schon: „Angora Grill und Event House“. Das Gewerbe ist bereits angemeldet. Die Obergeschosse, zusammen 2200 Quadratmeter, werden zu Wohnungen ausgebaut.

Welche Investitionssumme müssen Sie aufbringen?

4,5 bis sechs Millionen Euro.

Sie sprachen von einem türkischen Restaurant. Wie soll das aussehen und wann wird es voraussichtlich eröffnet?

Es gibt leider kein Türkisches Restaurant in Hamburg und Umgebung, in das man mit Geschäftspartnern gehen kann. Die vorhandenen sind alle im Stil von Imbissen oder Schnellrestaurants gehalten. Es wird ein gutes Grillrestaurant – nicht zu teuer, aber auch nicht zu billig. Eröffnung ist so schnell wie möglich.

Wie sollen die Wohnungen aussehen und welche Mieter haben Sie im Auge?

Es werden 40 bis 50 kleine Wohneinheiten, von 25 bis 45 Quadratmetern groß, alle möbliert. Meine Zielgruppe sind Studenten. Die können mit der Regionalbahn von hier in 15 bis 20 Minuten beim Dammtor sein. Ideal. Die studentische Wohnungsnot kenne ich von meiner Tochter. Einige der Wohnungen möchte ich aber auch für Notfälle zurückhalten – insbesondere für Frauen, die wegen häuslicher Gewalt in Not geraten sind.

Wollen Sie persönlich die Verwaltung übernehmen oder engagieren Sie einen Geschäftsführer?

Ja. Das Ganze wird von mir und meinen Angestellten in Tornesch verwaltet.

Warum in der Kreisstadt? Was gefällt Ihnen an Pinneberg?

Ich gehöre hierher seit 44 Jahren.

Wollen Sie die Mieter im Gebäude übernehmen?

Ja. Alle Läden sind vermietet und so soll es auch bleiben.

Und wann sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein?

Sobald es genehmigt ist.