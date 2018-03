Region Pinneberg in Kürze : +++ Tornesch: Mann niedergeschlagen +++ Umfrage zum Pinneberger Wochenmarkt +++ Brandbombe in Wedel entdeckt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

28. März 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Das sogenannte Haus eins des Elmshorner Bismarckgymnasiums muss dringend saniert werden. Grund: Durch das undichte Dach dringt Wasser ein. Das bestätigte Vera Hippauf, Leiterin des Gebäudemanagements im Rathaus. In mehreren Bauabschnitten will die Stadt zwei Millionen Euro investieren. Trotz feuchter Wände in einigen Klassenräumen sei es nicht zur Schimmelbildung gekommen.

Tornesch Am Dienstagmorgen ist ein Mann am Bahnhof in Tornesch von mehreren Unbekannten attackiert und niedergeschlagen worden. Er lag etwa vier Stunden lang hilflos auf dem Bahnsteig, bis ein Mitarbeiter der Bahn ihn dort fand und für Hilfe sorgte. Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine, deshalb hofft die Polizei jetzt auf Zeugen. Bekannt ist, dass mehrere Unbekannte den Mann gegen 1 Uhr angegriffen und ihm mehrfach auf den Hinterkopf geschlagen haben sollen, bis er bewusstlos wurde. Die Polizei sucht nach Menschen, die in der Zeit von Mitternacht bis 1.30 Uhr verdächtige Personen am Bahnhof gesehen haben. Sie sollen sich unter Telefon (0461) 3132202 melden.

Pinneberg Wie zufrieden sind die Pinneberger Bürger mit den drei Wochenmärkten? Welche Angebote fehlen? Werden Sonderaktionen gewünscht? Die Stadt hat am Dienstag eine Umfrage gestartet. Zehn Fragen sollen die Bürger beantworten. Fünf Pinneberg-Gutscheine gibt es zu gewinnen. Die Erhebung, die sich auch an Bürger richtet, die den Wochenmärkten bislang fern blieben, läuft bis zum 31. Mai.

Schenfeld Opfern die Schenefelder Parteien CDU, BfB, OfS und SPD den Naturschutz zugunsten des Wahlkampfes? Diesen Vorwurf formuliert Umweltschützer Heinz Grabert. Dabei geht es um die Bebauung in einem Teil des Landschaftsschutzgebiets an der Blankeneser Chaussee. Weil die Politik eine Veränderungssperre für die Außenbereichssatzung vertagt hat, könnte die Lebenshilfe nun einen Bauantrag stellen.

Quickborn Wenige Wochen vor der Kommunalwahl hat sich der Ton in der Quickborner Ratsversammlung noch einmal deutlich verschärft. Am Montag kam es in der Frage der Straßenausbaubeiträge zu einem überraschend heftigen Schlagabtausch, obwohl doch eigentlich schon alle Argumente ausgetauscht worden waren. Am Ende blieb es bei der Entscheidung des Hauptausschusses: Es werden zunächst keine Gebührenbescheide verschickt, aber auch alle geplanten Sanierungsmaßnahmen für die maroden Straßen in Quickborn ausgesetzt.

Barmstedt Stadtverwaltung, Stadtwerke und AZV Südholstein haben Anwohner der Neuen Straße in Barmstedt am Montag über die Ausbaupläne informiert. Weil Leitungen im Untergrund erneuert werden müssen, wird die Straße aufgerissen. Anwohner und Stadt müssen nun unter anderem entscheiden, welcher Belag im Herbst 2019 auf die Straße kommt: das alte Kopfsteinpflaster, Asphalt oder Betonpflaster.

Wedel Eine gefährliche Entdeckung machte ein Spaziergänger Montagabend am Wedeler Elbstrand: Gegen 19 Uhr bemerkte der 64-Jährige laut Polizei im Strandbad einen verrosteten Metallgegenstand, aus dem Qualm quoll, und informierte die Polizei. Bei der Begutachtung habe sich der Verdacht erhärtet, dass es sich bei dem Fund um einen Sprengkörper handeln könnte. Die Beamten sperrten daraufhin den Strandabschnitt in einem 100-Meter-Radius um den Fundort und alarmierten den Kampfmittelräumdienst. Gegen 21.30 Uhr bestätigten die Experten den Verdacht und identifizierten den Gegenstand als Überreste einer englische Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Schleswig-Holstein Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr: Der Alarm schrillt, das Brunsbütteler Gymnasium muss evakuiert werden. In der Aula der Schule am Bildungszentrum ist ein Feuer ausgebrochen – ausgerechnet während einer schriftlichen Abiturprüfung. Die gute Nachricht: „Alle Schüler konnten die Schule rechtzeitig und unverletzt verlassen“, teilte die Polizei mit.