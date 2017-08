Region Pinneberg in Kürze : +++ Tornesch: Kita fast fertig ++ Ellerbek: Wahlplakate angezündet ++ Schenefeld: Politische Sommerpause unterbrochen +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Symbolfoto) 1 von 1

Tornesch Allzu häufig werden Bauprojekte nicht in der veranschlagten Zeit fertig. Bei der Tornescher DRK-Kita scheint das anders zu sein. Pünktlich zum neuen Kita-Jahr am 4. September werden die Arbeiten abgeschlossen sein, verspricht die leitende Bauingenieurin. Für 1,9 Millionen Euro wird das Gebäude komplett saniert − das Ergebnis unterscheidet sich kaum von einem Neubau.

Ellerbek Am Mittwochabend sind in Ellerbek in der Rugenbergener Straße zwei Wahlplakate angezündet worden. Dies teile die Pressestelle der Polizei mit. Ein Zeuge hatte zunächst ein brennendes Plakat gesehen und kurz darauf einen Mann beobachtet, der mutmaßlich ein weiteres Wahlplakat anzündete. Die alarmierten Polizeibeamten konnten aufgrund der Täterbeschreibung in der Nähe einen Tatverdächtigen antreffen. Dieser bestritt jedoch, das Feuer gelegt zu haben. Der Mann wurde nach Abschluss der Ermittlungen wieder entlassen. Die Rellinger Polizei hat den Fall übernommen. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Schenefeld In Schenefeld wird die politische Sommerpause für einen Termin unterbrochen: Am Donnerstag, 24. August, tagen die Mitglieder des Ausschusses für Bauen und Feuerwehr im Gemeinschaftsraum des Rathauses. Beginn ist um 19Uhr. Im Fokus stehen die im Bau befindliche Mensa und die neuen Bewegungsräume für die Gorch-Fock-Schule. Es geht um die Umsetzung des Raumprogramms und die Bauausführung sowie die Erarbeitung einer Alternativvariante. Die Sitzung ist öffentlich.

Wedel Tar’Aram“ heißt das Spiel, das Annika Dencker und ihre Freundin Christin Rudolph entwickelt haben. Ein Jahr haben sie an dem Prototypen gearbeitet. Nun wollen die Studentinnen das Spiel auf den Markt bringen. Bei der Finanzierung soll die Allgemeinheit helfen. 5300Euro sollen durch Crowdfunding eingespielt werden. Die Kampagne endet am 3.September.

Kreis Pinneberg Die Polizei hat im Kreis Pinneberg in diesem Jahr bislang 385 Wildunfälle registriert. Dabei wurden zwei Personen verletzt, teilte Dennis Schneider, Sprecher der Landespolizei, mit. „Das betrachten wir als vorläufige Auswertung, da ähnlich wie in der Kriminalstatistik über mehrere Wochen noch Nachläufer möglich sind, die die Fallzahlen weiter erhöhen können“, fügte er an. Schlussfolgerungen auf eine höhere oder niedrigere Unfallbelastung könne man aber noch nicht ziehen, „da die besonders wildunfallträchtige Zeit mit dem Oktober und November noch vor uns liegt“. Im ganzen Land hat es bereits 7265 Wildunfälle gegeben. Bei den Unglücken wurden insgesamt 28 Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer.

Hamburg Die Hamburger Polizei hält den Einsatz von Reizgas bei den Protesten gegen den G20-Gipfel für rechtlich gedeckt. „Die auswärtigen Einsatzkräfte, durch die am 7.7.2017 im Schanzenviertel Reizgas eingesetzt wurde, haben keinesfalls eine Anordnungslage des Polizeiführers umgangen“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Angesichts der Angriffe gegen Beamte sei das Verwenden von Reizgas „als das in der jeweiligen Situation einzig mögliche Zwangsmittel“ gesehen worden.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holsteins Bildungswesen schneidet laut einer Studie im bundesweiten Vergleich nicht gut ab. Der jüngste „Bildungsmonitor“ des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) sieht vor allem beim Ganztagsangebot und den Hochschulen Nachholbedarf. Im Ländervergleich rangiert der Norden auf Rang 13 der 16 Bundesländer. Stärken gebe es etwa im Bereich der Zeiteffizienz, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung. Nur wenige Kinder würden im Norden verspätet eingeschult oder wiederholten eine Klasse.

erstellt am 18.Aug.2017 | 06:00 Uhr