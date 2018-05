Törn durch den Nord-Ostsee-Kanal

von Florian Kleist

15. Mai 2018, 18:57 Uhr

Die Reederei Wunschtörn plant einen sechstägigen Törn von Montag, 16. Juli, bis Sonnabend, 21. Juli, von Kollmar aus durch den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) über Kiel (Laboe), Heiligenhafen, Lübeck und Lauenburg. Wer noch nie eine Fahrt durch den NOK gemacht hat, wird beeindruckt sein, wenn die großen Pötte nebenan in der Schleuse liegen oder im Kanal vorbeiziehen. Die Teilnahme kostet 625 Euro, Frühstück und Getränke sind im Preis enthalten. Übernachtet wird an Bord, jeweils in einem Hafen. Für die Hygiene stehen die sanitären Einrichtungen in den Häfen zur Verfügung. Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an info@wunschtoern.de und unter Telefon (0 41 28) 9 41 59 81 oder (0 15 25) 2 71 41 54. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 31. Mai.