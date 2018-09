Region Pinneberg in Kürze : Tödlicher Unfall bei Möbel Schulenburg+++Neue Leiterin im Finanzamt +++Pilzsaison später +++ Busfahrer gesucht +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

27. September 2018, 06:00 Uhr

Rellingen Auf dem Gelände des Abhollagers von Möbel Schulenburg in Rellingen hat sich gestern ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zulieferer gegen 14 Uhr auf dem Areal an der Adlerstraße mit seinem Lkw rangiert. Beim Rückwärtsfahren erfasste er einen 63-jährigen Mitarbeiter des Möbelhauses. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Pinneberg Das Finanzamt Pinneberg ist unter neuer Leitung: Gestern wurde Andrea Gasenzer-Offen, ehemalige Vorsteherin des Elmshorner Finanzamts, durch den Staatssekretär Philipp Nimmermann vom Finanzministerium ernannt.

Wedel Die Proteste der Wedeler Politik haben Wirkung gezeigt: Der Kreis hat die Beschlussvorlage zur Errichtung eines Recyclinghofs in Wedel für die heutige Sitzung des Umweltausschusses ergänzt.

Elmshorn Der Trockenheit zum Trotz: Die Pilzsaison fällt in diesem Jahr nicht aus, sie wird nur etwas verspätet starten.

Schenefeld Für die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) wird es immer schwieriger, Busfahrer zu finden. Das soll sich durch eine Image-Kampagne ändern.

Hamburg Sieben Jahre trafen der Hamburger SV und der FC St. Pauli nicht mehr aufeinander. Am Sonntag ist es in der 2. Fußball-Bundesliga soweit. Die Polizei will am Wochenende Fan-Randale mit einem großen Sicherheitsaufgebot verhindern. Provokationen gab es schon.

Schleswig-Holstein Die Deutsche Bahn (DB) Regio will mit einem Sofort-Programm für deutliche Verbesserungen bei der Marschbahn sorgen.

Kreis Pinneberg Integration durch Job: Immer mehr Beispiele im Kreis Pinneberg zeigen, dass dies gelingen kann. 1006 Geflüchtete gingen Ende 2017 einer Beschäftigung nach. 700 von ihnen waren sozialversicherungspflichtig beschäftigt.