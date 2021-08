Kreis Pinneberg in Kürze : ++ Tödlicher Streit in Elmshorn ++ Werkstattschuppen brennt aus ++ Bach & Piazzolla im Haseldorfer Schlossgarten ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 16. August wichtig ist.

Avatar_shz von Inge Jacobshagen und Klaus Plath

16. August 2021, 04:30 Uhr

Kreis Pinneberg | Elmshorn Blutige Auseinandersetzung in Elmshorn (Kreis Pinneberg): Bei einem Streit zwischen zwei Männern in einem Hinterhof zweier Häuser im Bereich der Holstenstraße ist am Samstag (14. August) einer der Beteiligten gestorben. Laut Angaben der Polizeidirektion Itzehoe soll ein 19-Jähriger einen 36 Jahre alten Mann an einer Bar mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass dieser noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Zunächst flüchtete der 19-Jährige vom Tatort. Mittlerweile wurde er jedoch gefasst und auch bereits wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Grund: Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Mordkommission Itzehoe und der Staatsanwaltschaft sei davon auszugehen, dass der Elmshorner in einer Notwehrsituation gehandelt habe, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Mehr dazu lesen Sie hier

Barmstedt In Barmstedt brennt eine Werkstatt, die Feuerwehr kann mehrere Gebäude vor den Flammen retten. Es war ein schwieriger Einsatz für die Barmstedter Feuerwehr am Samstag (14. August): Hinter einem Wohnhaus an der Feldstraße stand am frühen Nachmittag ein zur Werkstatt ausgebauter Schuppen in Flammen. Mit ihrem schnellen Einsatz verhinderte die Barmstedter Wehr, dass das Feuer in den verwinkelten Hinterhöfen auf andere Gebäude überspringt. Der Schuppen war nicht mehr zu retten und brannte komplett aus. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Brandstelle beschlagnahmt und die Ermittlungen übernommen. Mehr dazu lesen Sie hier

Haseldorf Zum Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) erweckte der italienische Percussionist Simone Rubino den Bandoneon-Spieler und kompositorischen Begründer des Tango Nuevo, Astor Piazzolla, wieder zum Leben – und ihren gemeinsamen Lieblingskomponisten des Barock gleich mit. „Bach & Piazzolla on Percussion“ hieß das Programm auf der Gutswiese vor dem Herrenhaus in Haseldorf, das für Gänsehautmomente sorgte. Das 28jährige musikalische Ausnahmetalent am Vibrafon wurde von fünf hochkarätigen Instrumentalisten des internationalen Ensembles „La Chimera“ unter der Leitung von Eduardo Egüez begleitet: Weltklasse-Künstler zu Gast im Schlosspark.

Wedel Die Fassade dominiert im dunklen Rot der Klinker, graue Elemente lockern die Front des Neubaus der neuen Wedeler Volksbankfiliale auf. Sonnabend wurde Einweihung in der Bahnhofstraße 13 gefeiert. Drei Jahre hat es gedauert, bis der Neubau des Hamburger Architekten Klemens Hoops fertiggestellt werden konnte. Vorstand Thorsten Rathje dankte in seiner Eröffnungsrede insbesondere den unmittelbaren Nachbarn in der Bahnhofstraße, die den Baulärm, den Staub und auch die Bauabsperrung über längere Zeit ertragen haben. 6 Millionen Euro hat die Hamburger Volksbank in die neue Filiale, die außerdem weitere Gewerbeflächen und sechs Wohnungen bereitstellt, gesteckt.

Pinneberg Mit einem Entenrennen sammelt der Rotary Club Pinneberg 16.000 Euro für das Projekt „Wir bringen Kinder in Bewegung“. „Die Bedingungen sind heute gut“, sagte Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg, bevor sie am vergangenen Samstag die 3.200 Enten für das Benefizrennen der Pinneberger Rotarier auf der Pinnau ins Wasser schickte. Kein Wind und eine schnelle Strömung versprachen ein schnelles Rennen – ganz anders als im Vorjahr, wo das erste Corona-Rennen zum Schneckenrennen mutierte. Wer nach dem Spaß noch nicht genug von den quietschgelben Tierchen hat: In der Drostei und im Pinneberg Museum ist eine großartige Ausstellung berühmter Entengemälde zu sehen. Mehr dazu lesen Sie hier

Quickborn 100 plus 1 Jahre Frauenchor in Quickborn: Mindestens 20 Damen im Alter von 40 bis über 80 Jahren treffen sich einmal pro Woche in Quickborn zur gemeinsamen Chorprobe. Und das bereits seit mehr als 100 Jahren. Jetzt holte der Frauenchor von 1920 Quickborn seine denkwürdige Jubiläumsfeier im Casa di Campo in Quickborn-Heide nach. Mehr dazu lesen Sie hier

Schenefeld Die Baumpflegemaßnahmen der Stadt Schenefeld hatten im vergangenen Winter viel Aufmerksamkeit bekommen. Einige Bürger und auch Politiker kritisierten Fällungen, vor allem die im Guts- und Schulwald in Friedrichshulde. Die Stadt verwies auf ihre Verkehrswegesicherungspflicht. Nun hat der Fachdienst Planen und Umwelt bekannt gegeben, welche Arbeiten im kommenden Winter anstehen. Und für viele dürfte dies eine gute Nachricht sein: Rund um das Regenrückhaltebecken Friedrichshulde wird es – anders als im vergangenen Winter – keine Fällungen geben. Mehr dazu lesen Sie hier

Kreis Pinneberg Die CDU-Landtagskandidatin für Schleswig-Holstein Birte Glißmann musste sich von einem Parteikollegen einen sexistischen Spruch anhören und reagiert jetzt mit einem Anti-Sexismus-Plan. Die 28-jährige Richterin berichtete von einer Videokonferenz, bei der sie die Kamera ausgeschaltet ließ, weil sie gerade im Auto saß. "Das nahm ein männliches Parteimitglied zum Anlass für einen unangemessenen Spruch: Ob ich mich nicht doch per Video zuschalten könne, um mal auf der Motorhaube meines Autos zu posieren. Da war ich wirklich kurz sprachlos", wird Glißmann von der "Bild" zitiert. Die JU Schleswig-Holstein verabschiedete jetzt einen Drei-Stufen-Plan, um Sexismus in der eigenen Partei vorzubeugen. Mehr dazu lesen Sie hier

Kreis Pinneberg Im Kreis Pinneberg sind seit Beginn der Corona-Pandemie die meisten Infektionen in Schleswig-Holstein registriert worden. Wie die Landesmeldestelle zuletzt am Freitag, 13. August, mitteilte, haben sich bislang 11.207 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl ist im Vergleich zum Vortag um 39 angestiegen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, die das Infektionsgeschehen regional vergleichbar machen soll, lag damit im Kreis Pinneberg bei 59,8. Mehr dazu lesen Sie hier.

Uetersen Die Stadt wird sich am „Landesaufnahmeprogramm 500“ beteiligen. Das hat der Sozial- und Umweltausschuss während seiner jüngsten Sitzung im Rathaus entschieden. Das Programm sieht vor, 500 Flüchtlingen, insbesondere vulnerablen Frauen, die Einreise nach Schleswig-Holstein zu ermöglichen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Tornesch Während einer Betriebsführung tauschten sich Medac-Vertreter, der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael von Abercron und der Vorsitzende der Tornescher CDU, Daniel Kölbl, über Standortprobleme in der Medikamentenherstellung aus. Mehr dazu lesen Sie hier.

Hamburg Zum 70. Geburtstag lud das Hamburger US–Generalkonsulat interessierte Besucher ins Domizil an der Außenalster ein. Und was für ein Zufall: Rund 70 Besucher hatten das Angebot am Sonntag auch wahrgenommen, zum 70. Jahrestag des „Kleinen Weißen Hauses“ die Räumlichkeiten des eindrucksvollen Gebäudes zu besichtigen. Bei einem Blick hinter die glänzende Fassade erfuhren sie Erstaunliches. Mehr dazu erfahren Sie hier

Kiel Der ehemalige Kieler Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller soll Spitzenkandidat der SPD zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai nächsten Jahres werden. Das teilte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Sonntag offiziell in Kiel mit. Der 48-Jährige war erst im vergangenen Jahr von den Grünen zur SPD gewechselt. Losse-Müller war in der Regierung von SPD, Grünen und SSW zunächst von 2012 bis 2014 Finanzstaatssekretär und dann von 2014 bis 2017 Staatskanzleichef. Nach der Wahl 2014 schied er aus der Landespolitik aus und arbeitet seitdem in einem Beratungsunternehmen. Mehr dazu lesen Sie hier.