Titelrennen und Abstiegskampf

Volleyball: VG Halstenbek-Pinneberg ist Gastgeber der U20-Meisterschaften am Bickbargen – Drittliga-Team vor „Endspiel “ in Berlin

Avatar_shz von Jonas Altwein

25. Januar 2020, 11:00 Uhr

Halstenbek | Viel Schlaf wird Nils Sievers (Foto) nicht bekommen. Der Außenangreifer von der VG Halstenbek-Pinneberg fährt heute mit den Drittliga-Volleyballern zum Auswärtsspiel nach Berlin (19 Uhr), ehe er am Sonntagvormittag um 10 Uhr für die U 20 der Pinneberger bei der Hamburger Meisterschaft in Halstenbek auf dem Parkett steht. „Er kommt gegen 3 Uhr nachts zurück. Diesen Rhythmus ist er aber schon gewohnt“, sagt sein Vater Jan Sievers, der die Organisation für die U 20-Endrunde in den Hallen am Bickbargen übernimmt. Sievers Junior spielt seit Saisonbeginn regelmäßig für die Herren-Mannschaft und den Nachwuchs der Volleyball-Spielgemeinschaft.

Gegen Schlusslicht Südwest Berlin ist das Drittliga-Team von Trainer Sven Klieme heute fast schon zum Siegen verdammt, wenn es seine geringen Chancen auf den Klassenerhalt wahren möchte. Nach dem überraschenden 3:2-Sieg von Preußen Berlin in Potsdam wuchs der Rückstand zum rettenden Ufer zuletzt auf vier Punkte an. Der Hoffnungsschimmer vor dem Duell heute Abend: Das 3:0 im Hinspiel war der bislang einzige Saisonsieg des Tabellenvorletzten.

Während in Berlin also Abstiegskampf pur angesagt ist, geht es für die U20-Volleyballer in Halstenbek morgen um die Hamburger Meisterschaft. Das von Jan Sievers gecoachte Nachwuchsteam zählt neben dem Eimsbütteler TV und HT Barmbeck-Uhlenhorst zum Favoritenkreis in eigener Halle. Zielsetzung der VG-Youngsters ist die Qualifikation für die Norddeutsche Meisterschaft in Warnemünde, die im März stattfindet.

Für das weibliche U 20-Team der VG Halstenbek-Pinneberg wäre am Bickbargen schon der Einzug ins Halbfinale ein Riesenerfolg. Titelfavorit ist die VG WiWa aus Hamburg. Die männliche U 16 der VG Ha-Pi darf sich bei der Endrunde in Hamburg heute und morgen deutlich mehr Chancen ausrechnen.