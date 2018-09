Tipps der Bogen-Weltmeister

Karin und Dr. Dietmar Vorderegger geben Semiar für Mitglieder der Bogensportgemeinschaft Halstenbeker Schützenverein/SuS Waldenau

von Dietmar Vogel

18. September 2018, 16:00 Uhr

Instinktives und intuitives Bogenschießen, Gap Shooting, Systemschießen, Schuss- und Zieltechnik, Materialkunde, Olympic, Daumenring, Kyudo, Körperhaltung – das Bogenschießen ist eine Wissenschaft für sich. Für Sonnabend und Sonntag, 29. und 30. September, ist es gelungen, die wahren Meister ihres Fachs nach Halstenbek zu locken: An diesem Wochenende werden Mitglieder der Bogensportgemeinschaft (BSG) Halstenbeker Schützenverein/SuS Waldenau ein besonderes Qualitätstraining erleben. Angeregt und vorbereitet durch den langjährigen Übungsleiter/Bogen, Dr. Ingo Riecken, werden die Weltmeister Karin und Dietmar Vorderegger aus Österreich im Halstenbeker Schützenhaus zu Gast sein.

Die vielfachen Welt- und Europameister werden dort ein umfangreiches 3D Bogentraining anbieten. „Mit einem großen Theorie- und Praxisteil wird im Seminarraum und in der Schützenhalle der besondere Augenmerk auf die verschiedenen Techniken beim instinktiven 3D Bogenschießen gelegt und gezielt geschult werden“, kündigt Mitorganisator Gerhard Thimm das Großereignis an.

Der zweitägige Kursus ist durchgetaktet: Am zweiten Programmtag wird das Training auf dem 3D Parcours in Idstedt bei Schleswig vertieft und in die Praxis umgesetzt. Die 16 Teilnehmer – laut Thimm zum großen Teil bereits erfahrene Bogenschützen – tragen die Teilnahmegebühr selbst. „Sie werden bei der angebotenen Expertise und Erfahrung sicher gehörig hierbei profitieren. Beim 3D-Schießen wird das jagdliche Schießen in den Vordergrund gerückt, es wird auf 3D-Tiere aus Kunststoff wie beispielsweise Elch, Hirsch, Wildschwein und Eule geschossen, die im Wald aufgebaut wurden“, heißt es in der Vorankündigung.

Dieser Sport erfordert von Bogenschützen außer Beherrschung des Bogens zusätzlich die korrekte Entfernungsabschätzung, die Herausforderung durch steile Bergauf- und Bergabschüsse und bei schwierigem Gelände. Das Weltmeister-Ehepaar Vorderegger gibt eine klare Linie vor: „Traditionelles Bogenschießen besteht aus zwei Komponenten – dem Schussablauf und dem Zielen. Daraus leitet sich ab, dass beides, nämlich die Schusstechnik und die Zieltechnik, gelernt, trainiert und gefestigt werden müssen. Beim Schuss laufen beide dann ineinander verschränkt, teilweise unbewusst ab.“

Schuss- und Zieltechnik und Methoden zur Selbsthilfe – der Bogenschießen-Saisonhöhepunkt im Verein elektrisiert schon vorab die Teilnehmer.



>

www.traditionelles-

bogenschiessen.at



>

www.halstenbeker-

schuetzenverein.de/sport/

bogenschiessen