Interview : Tiertrainer Gerd Schreiber über Stress bei Hunden

Tanja Plock

03.Nov.2017

Schenefeld | Nicht nur Menschen leiden unter zu viel Stress – auch Hunde haben dieses Problem. Das sagt zumindest Trainer Gerd Schreiber vom Deutschen Institut für die Hunde-Mensch-Beziehung. Am Montag, 6. November, informiert er ab 19 Uhr im Schenefelder Lustis, Industriestraße 10, über das Thema. Der Eintritt kostet 20 Euro. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert der Hundetrainer die Ursachen für Stress bei Vierbeinern – und gibt Tipps, wie die Besitzer ihren Lieblingen helfen können, besser damit umzugehen.

Frage: Warum haben Hunde Stress? Ist das nicht eher ein Problem für Menschen?

Gerd Schreiber: Wir sind alle Säugetiere und somit funktioniert ein Hund gar nicht so viel anders als ein Mensch. Die physiologischen Vorgänge sind identisch. Die meiste Stressforschung wurde ja auch an Ratten durchgeführt. Von daher haben Hunde natürlich Stress. Stress ist eine Reaktion auf Anforderungen, die das Leben an einen Organismus stellt. Eine Umweltveränderung passiert, es taucht ein Fressfeind auf oder Ähnliches, und dann reagiert der Körper mit Stressreaktionen. Der Forscher Walter Cannon hat im frühen 20. Jahrhundert schon das Ganze als Kampf- oder Fluchtreaktion bezeichnet. Der Körper wird reaktionsbereit und innerhalb von Millisekunden wird entschieden, ob ich flüchte. Und dies macht im Prinzip Stress. Wenn der Organismus zu vielen Bedrohungen ausgesetzt ist, zu viel Kälte, Hunger, Fressfeinde, oder Telefonklingeln, dann haben wir einen dauerhaften Stress, den der Körper schlechter kompensieren kann. Das ist beim Hund ähnlich.

Was sind die häufigsten praktischen Ursachen für Stress bei Hunden?

Krankheiten sind ein massiver Stressfaktor, wenn sie nicht erkannt werden. Außerdem Unklarheiten in der Kommunikation mit dem Menschen. Isolation kann ein massiver Stressor sein, sprich Trennungsstress, Trennungsangst. Das kennen wir alle. Wenn wir von einem lieben Menschen getrennt waren, belastet dies sehr. So ist es auch bei einem sozial lebenden Säugetier wie dem Hund. Lärmbelastung und zu viele Reize, die er nicht kompensieren kann, auch wenn sie positiver Natur sind, sind schlecht. Wenn der Hund jedem Reh hinterher möchte, aber nicht kann und frustriert ist, dann ist dies ebenfalls ein Stressor.

Wie drückt sich dann dieser Stress bei Hunden aus, was ist die Folge?

In der Regel sehen wir das am Ausdrucksverhalten. Die Pupillen werden größer, das Gangbild wird steifer, weil die Muskeln angespannt sind, der Rücken versteift sich. Ein geschlossener Fang, der plötzlich auftritt, eine steif getragene Rute. Sieht man ein Stresssymptom, ist dies noch nicht bedrohlich oder schlimm, man muss sich immer das Gesamtbild beim Hund ansehen. Wenn dies weiter anhält, ziehen sich manche Hunde in sich zurück, die introvertierten Stresstypen werden immer ruhiger und es scheint so, als wenn sie total brav und lieb sind. Dann gibt es noch andere Stresstypen, die eher hibbelig und unruhig werden und Bewegungsdrang entwickeln, anfangen zu kläffen, zu bellen, zu fiepen. Angst- und Aggressionsverhalten sind die größte und übelste Nebenwirkung, die wir aus Menschensicht haben. Zum Beispiel platzt einem Hund auf der Hundewiese manchmal der Kragen. Er greift einen anderen an, weil er bei einer Rehsichtung vorher nicht handeln konnte, wie er wollte. Dies sind Nebenwirkungen, mit denen der Hund und der Mensch dann zu kämpfen haben.

Was kann dagegen helfen, wenn ein Hund so gestresst ist?

Stressminimierung. Die Stressoren versuchen herauszunehmen. Zum Beispiel kann der Mensch an der Kommunikationsfähigkeit arbeiten. Wichtig ist, dass Hunde lernen, mit Stresssituationen umzugehen. In der Wissenschaft spricht man von Coping-Strategien. Also Anpassungsstrategien entwickeln, sodass der Hund stressige Situationen erkennt und gelernt hat, damit umzugehen. Eine Entspannungsdecke, wo er in Ruhe gelassen wird, kann helfen.

Lässt sich der Jagdtrieb eines Hundes eindämmen?

Der Hund stammt von einem Beutegreifer ab, nicht vom Wolf. Die alte Weisheit, dass der Hund vom Wolf abstammt, stimmt nicht. Das zeigen aktuelle DNA-Analysen. Es gibt einen gemeinsamen Vorfahren von Wolf und Hund. Das Potenzial, Beutefangverhalten zu zeigen, steckt in jedem Hund, das ist genetisch verankert, unabhängig von der Rasse. Auch ein Chihuahua kann Beutefangverhalten zeigen, ansonsten könnte man mit ihm auch schlecht spielen. Das heißt auch, dass man ein Jagdverhalten nicht wegtrainieren kann. Der Hund kann aber lernen, bei dem jagdlichen Auslöser mit dem Menschen zu kooperieren. Wenn ein Hund ein Reh sieht und hinterher hetzen möchte, schauen wir nach erwünschtem Verhalten, beispielsweise sich zum Menschen umdrehen und belohnen dieses der Motivation entsprechend mit einem Hetzspiel. Die Motivation muss man aufnehmen und umwandeln. So werden die Hunde immer kooperativer.

Spielt hierbei auch die Art der Leine eine Rolle?

Die Leine ist im Prinzip ja nur eine räumliche Begrenzung. Sie ist eine Managementmaßnahme, damit der Hund nicht weglaufen kann oder unerwünschtes Verhalten zeigen kann. Mit diesen Flexileinen kann man eigentlich nichts machen außer entspannt mit dem Hund spazieren zu gehen, wenn man alleine unterwegs ist. Mit festen Leinen kann man hingegen trainieren.

Es gib Hunde, die zuhause beim Training alles ganz toll machen und auf Kommandos hören. Wenn der Jagdtrieb einsetzt, vergessen sie dann aber jegliche Kommandos. Wie kommt das?

Erlernte Verhalten können jeder Zeit von angeborenen Verhaltensmustern überlagert werden. Das ist Angstverhalten, Aggression, Beutefangverhalten, Fortpflanzungsverhalten. Dies kennen wir ebenfalls aus der menschlichen Welt. Wenn die Herzchen im Kopf sind, schaltet der Verstand aus. Man fährt dann vielleicht doch etwas schneller als erlaubt zum Date, auch wenn man es in der Fahrschule mal anders gelernt hat. Das angeborene Verhaltensmuster überlagert hier das erlernte. Es werden sozusagen Urinstinkte geweckt und man reagiert nur noch und handelt nicht mehr rational. Das passiert zum Beispiel bei Massenpaniken. Dann reagiert man nur noch und hat das Gefühl, dass ein Film abläuft aber man kann in dem Moment gar nicht so ausbrechen, weil die Erregung sehr hoch ist und dies ist beim Hund genauso. Dann gilt es, den Hund wieder ins rationale, kognitive Handeln zu bekommen und weiter an den Fähigkeiten des Hundes zu trainieren.