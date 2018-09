Region Pinneberg in Kürze : +++ Tierschützer verklagen Taubenzüchter +++ Bombe sorgt für Aufregung +++ Halstenbek wählt neuen Bürgervorsteher +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

26. September 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Taubenzüchter aus dem Kreis Pinneberg schicken ihre Tiere bei Wettflügen in den Tod – und zwar massenhaft. Das behauptet die Tierrechtsorganisation Peta. Sie hat jetzt Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet, gegen die Flugleiter der Brieftauben-Reisevereinigung Südholstein mit Sitz in Uetersen. Peta erklärte, dass 2017 mindestens 1089 Tauben bei Wettflügen ums Leben gekommen sind. Durch Hunger, Erschöpfung, Flüssigkeitsmangel und Verletzungen. Heino Krohn, seit zehn Jahren Vorsitzender der Brieftauben-Reisevereinigung Südholstein, bezeichnet die Peta-Zahl als absolut falsch. „Das ist völlig aus der Luft gegriffen“.

Bokholt-Hanredder Aufregung in der Gemeinde Bokholt-Hanredder: Bei Baggerarbeiten wurde am Dienstagnachmittag um 13.22 Uhr im Neubaugebiet am Eichenring eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das bestätigte Polizeisprecher Lars Brockmann. Die alarmierte Polizei riegelte den Bereich sofort weiträumig ab und sperrte die Landesstraße 75 komplett. Gegen 16 Uhr konnte dann aber Entwarnung gegeben werden. Experten des Kampfmittelräumdienstes konnten die 14 Kilogramm schwere Bombe bergen und abtransportieren. Die Straßensperrung wurde wieder aufgehoben.

Halstenbek Nachdem Helmuth Ahrens (CDU) in das Amt des Kreispräsidenten gewählt wurde, trat er am 15.September als Bürgervorsteher der Gemeinde Halstenbek zurück. Seine Nachfolge wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am Montagabend geregelt: Jan Krohn (CDU) beerbt Ahrens und ist der neue Bürgervorsteher. Das Gremium wählte den bisherigen stellvertretenden Bürgermeister einstimmig.

Hamburg Nach dem Brandanschlag auf Mitarbeiter des Bezirksamts Altona in Hamburg-Eißendorf sind eines der Opfer und der Täter nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Das teilte eine Sprecherin der Hamburger Polizei am Dienstag mit. Ein 50-jähriger Behördenmitarbeiter war am Montag bei der Attacke eines psychisch Kranken gestorben.

Schleswig-Holstein Das Landeskabinett in Kiel hat am Dienstag die Beteiligung am Bund-Länder Programm für Dürrehilfen an Bauern beschlossen. Das Land stehe zu seiner Verantwortung und stelle den Landwirten zehn Millionen Euro zur Verfügung, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne).