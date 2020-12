Zeugen gesucht : Tierische Abfälle am See an den Funktürmen in Pinneberg abgelegt

Am Nordufer fand die Polizei drei Müllsäcke mit diverse tierische Abfälle wie Innereien, Fell und Hörner.

von René Erdbrügger

22. Dezember 2020, 13:56 Uhr

Pinneberg | Ekeliger Fund: Vermutlich am Wochenende sind tierische Abfällen am Grillplatz am See an den Funktürmen, Haidkamp in Pinneberg, illegal entsorgt worden. Am Montagmittag (21. Dezember) überprüften Beamte des Polizeireviers Pinneberg die am Nordufer abgelegten drei Müllsäcke. Sie waren gefüllt mit Innereien, Fell und Hörnern.

Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (04121) 40920.