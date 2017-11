Region Pinneberg in Kürze : +++ Tiere in Borstel-Hohenraden gerettet +++ Erfolgsmodell Repair-Café +++ Klövensteen wird Trinkwasser-Produzent +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Janina Schmidt 1 von 1

Borstel-Hohenraden Eine umsichtige Frau aus Borstel-Hohenraden hat am vergangenen Freitag zwei von drei offenbar ausgesetzen Hauskaninchen eingefangen. Die Tiere sind schutzlos im Bereich Hanredder kurz vor dem Borstel-Hohenradener Modellflugplatz umhergelaufen. Den Rammler und die Häsin hat sie vorerst bei sich zu hause in Sicherheit bringen können, ein weiteres Tier mit Schlappohren und schwarzem Fell konnte die Frau noch nicht bergen. Wie die Tierschutzorganisation Peta auf ihrer Homepage schreibt, haben ausgesetzte Hauskaninchen kaum Überlebenschancen. Die Frau leistete erste Hilfe, behalten kann sie die Tiere nicht. Sie suchen einen verantwortungsvollen Halter.

Pinneberg Reparieren statt wegewerfen: Das Pinneberger Repair-Café ist ein Erfolgsmodell - jetzt gab es schon die 500. Reparatur der Pinneberger Gruppe. Es handelte sich dabei um einen Wasserkocher. Defekte Staubsauger, kaputte Fahrräder oder ein Loch in der Lieblingshose – bei den Repair Cafés wird alles repariert, was einen Wert für die Besitzer hat. „Wir haben eine Erfolgsquote von 70 Prozent. Damit sind wir gut dabei. Das ist der Schnitt, den auch andere Einrichtungen wie unsere haben“, sagte Initiator Holger Jensen.

Wedel Die Umwandlung des Forsts Klövensteen von einem monokulturellen Nadel- hin zu einem Mischwald hat weitere Form angenommen: Am vergangenen Freitag und Sonnabend haben etwa 40 Unternehmen mit über 400 Mitarbeitern und 100 Kindern an der Aktion „Hamburg und Schleswig-Holstein pflanzen Trinkwasser“ der Klimapartenschaft GmbH teilgenommen. Bereits zum vierten Mal wurde dieses Projekt im Kreis Pinneberger Forst durchgeführt. Die Teilnehmer pflanzten dabei 3000 der 15.000 geplanten Bäume – unter fachmännischer Anleitung – ein. Die restlichen bringt Förster Nils Fischer und sein Team in die Erde. Durch die Steigerung der Baumvielfalt sollen jährlich bis zu 200 Liter mehr Grundwasser gewonnen werden.

Elmshorn Im November baut die Deutsche Bahn AG im Bereich des Bahnhofs Elmshorn. Daher fahren von Mittwoch, 15. November, 4 Uhr, bis Freitag, 17. November, 4 Uhr, auf der AKN-Linie A3 keine Züge zwischen Elmshorn und Sparrieshoop. Die AKN richtet für diesen Zeitraum zwischen Elmshorn und Sparrieshoop einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Busse fahren bis zu 15 Minuten vor dem planmäßigen Zug ab. Zwischen Sparrieshoop und Ulzburg Süd fahren die Züge planmäßig. Die AKN bittet ihre Kunden, sich rechtzeitig über den Ersatzfahrplan zu informieren und längere Reisezeiten einzuplanen. Die Haltestellen des Ersatzverkehrs befinden sich in Bahnhofsnähe: in Elmshorn am ZOB, in Langemoor an der Haltestelle Fuchsberger Damm/Sibirien sowie in Sparrieshoop an der Haltestelle Rosenstraße. Näheres über das Service-Telefon 04191-933 933 sowie unter www.akn.de.

Quickborn Der für heute geplante Themenabend mit dem Titel „Herausforderung in Patchwork-Familien“ muss ausfallen. Grund ist die mangelnde Resonanz. Die Veranstaltung war in Kooperation von Stadtjugendpflege, Erziehungsberatung Pinneberg, Diakonie und DRK konzipiert worden.

Schenefeld Der Sachstandsbericht zur aktuellen Planung der Mensa und Bewegungsräume bei der Grundschule Altgemeinde in Schenefeld steht auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bauen und Feuerwehr am Donnerstag, 16. November. Die Mitglieder treffen sich um 19 Uhr im Gemeinschaftsraum des Rathauses, Holstenplatz 3-5. Außerdem wird das Ingenieurbüro Dänekamp und Partner über die Erschließung des Bebauungsplans 48 „Südliche Blockhorner Weiden“ berichten. Weiterhin wird der Haushalt für das Jahr 2018 thematisiert.

Hamburg Nach der Teilsperrung des Hamburger Gorch-Fock-Walls müssen Autofahrer sich jetzt rund um die Elbchaussee auf stockenden Verkehr oder Staus einstellen. Wegen einer drohenden Fahrbahnabsackung ist der stadtauswärtige Fahrstreifen in Höhe der „Strandperle“ seit Montagmittag gesperrt. Über die Dauer der Sperrung konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Schleswig-Holstein Bei der Versorgung mit schnellem Internet will die Regierung in Kiel schneller vorankommen als ihre Vorgängerin. Bisher sind laut Wirtschaftsministerium 28 Prozent der Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen. „Wir sind damit unter den Flächenländern absolute Spitze“, sagte Ressortchef Bernd Buchholz (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Mit den laufenden Projekten wird nach Angaben des Breitband-Kompetenzzentrums bis 2020 eine Quote von 50 Prozent erreicht. Zwei Jahre später sollen es 62 Prozent sein. Vor einem Jahr hatte der damalige Minister Reinhard Meyer (SPD) für 2022 eine Quote von zwei Dritteln angekündigt.