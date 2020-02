Voting des Tages : Thüringen-Wahl: Wie bewerten Sie Kemmerichs Rücktritt?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

06. Februar 2020, 18:00 Uhr

Nach der umstrittenen Wahl von FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten Thüringens mit Unterstützung der AfD ist die Kritik groß. Am Donnerstagnachmittag (6. Februar) folgte dann die Reaktion: Der neue Ministerpräsident will sein Amt aufgeben. Die FDP-Fraktion will dafür einen Antrag auf Auflösung des Landtags stellen, um eine Neuwahl herbeizuführen. Wir wollen daher wissen:

Thüringen-Wahl: Wie bewerten Sie Kemmerichs Rücktritt? Das Amt abzugeben und Neuwahlen herbeizuführen, war der einzige vernünftige Weg. Kemmerich hätte trotz der Kritik und der AfD-Stimmen im Amt bleiben sollen. Das ist ein voreiliger Schritt. Zunächst hätten alle Parteien das Gespräch suchen sollen. zum Ergebnis

