Thorsten Berndt bittet aufs Rad und in sein Bürgerbüro

von Klaus Plath

26. August 2020, 19:00 Uhr

Uetersen | Thorsten Berndt, Bürgermeisterkandidat der Grünen in Uetersen, hat ein Bürgerbüro eröffnet. Dabei handelt es sich um das frühere Kundencenter unserer Zeitung, Großer Sand 1 bis 3. Berndt ist dort bis auf Weiteres jeden Sonnabend in der Zeit von 10 bis 15 Uhr erreichbar. Bürger, die mit ihm außerhalb dieser Zeiten in Kontakt treten möchten, werden um eine Terminvereinbarung gebeten. Das ist telefonisch unter (01 62) 6 51 47 71 und per E-Mail an info@thorstenberndt.de möglich.

Für Sonnabend, 29. August, bittet Berndt aufs Fahrrad. Um 14 Uhr startet seine zirka zweistündige Entdeckertour unter dem Motto „Uetersen erradeln“. Mitfahren können alle Interessierten. Eine Anmeldung bei Thorsten Berndt ist erwünscht, aber auch direkt vor Ort möglich. Treffpunkt ist das Rathaus an der Wassermühlenstraße.