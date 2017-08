Er jagt seit 18 Jahren Ladendiebe : Thomas Benk - die Innenstadt ist sein Revier

vergrößern 1 von 2 Foto: Felicitas Mertin 1 von 2

Pinneberg | Millionenschäden und immer mehr verletzte Mitarbeiter durch Angriffe: Ladendiebe werden nach Angaben des Handelsverbands Nord und des Landeskriminalamts immer dreister und brutaler. Viele setzen Mareike Petersen, Geschäftsführerin des Handelsverbands Nord, zufolge zunehmend auf ein Konzept, das sich in Pinneberg längst etabliert hat: sichtbares Sicherheitspersonal. Seit 1999 – damals auf Initiative der Wirtschaftsgemeinschaft – drehen Thomas Benk und seine Mitarbeiter ihre Runden durch Pinnebergs City. Sechs Tage die Woche. 30 Geschäfte leisten sich den mobilen Sicherheitsdienst. Er soll abschrecken.

Taten lassen sich schwer beziffern

Fragt man Anja Priebe, tut er das. Für die Filialleiterin des Budnikowsky am Fahltskamp ist das sichtbare Sicherheitspersonal unentbehrlich geworden. Ladendiebe schlugen in Pinneberg allein im vergangenen Jahr 121-mal zu. Das ist allerdings keine verlässliche Zahl. Benk zufolge ist die Dunkelziffer höher. Denn manchmal gelinge der Diebstahl und bleibe unbemerkt, was Geschäften insbesondere während ihrer Inventur auffalle. Und manchmal würden Fälle nicht zur Anzeige gebracht – und tauchen damit auch nicht in der Kriminalstatistik auf.

Demnach gab es zuletzt weniger Ladendiebstähle in Pinneberg: 2014 wurden noch 151 Fälle registriert, 2015 130 und 2016 121. Nico Möller, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, sagt aber: „Gefühlt gibt es keine Abnahme der Ladendiebstähle.“ Die Taten ließen sich schwer beziffern. Die Statistik sei komplexer. Komme es beim Diebstahl beispielsweise zur Körperverletzung, handele es sich um ein anderes Delikt. „Bedroht ein Täter einen Angestellten, fällt das unter die Kategorie räuberischer Diebstahl“, erklärt er. Wie häufig Diebe in Pinnebergs City zuschlagen, das kann also niemand genau sagen. Thomas Benks Einschätzung muss reichen.

Beliebt ist, was sich weiterverkaufen lässt

Der Pinneberger ist groß gewachsen, hat ein breites Kreuz und eine aufrechte Haltung. Er strahlt Autorität aus. Während er durch die Innenstadt läuft, lässt er den Blick wandern. Er ist auf der Hut. Immer bereit, loszulaufen. Denn Ladendiebe können schnell sein. Eine Passantin grüßt ihn freundlich. Der Mann im blauen T-Shirt ist vielen bekannt. Kein Wunder – Benk jagt seit 18 Jahren Ladendiebe in Pinneberg.

Sein Revier: Fahltskamp, Dingstätte, Rathauspassage. Häufige Tatorte: Drogerien, Parfümerien und Kleidungsgeschäfte. Langfinger greifen Benk zufolge vor allem nach Produkten, die sich weiterverkaufen und zu Geld machen lassen. „Rasierklingen und elektrische Zahnbürsten werden gern geklaut. Viele Geschäfte haben reagiert und diese Artikel mehr gesichert oder geben sie nur noch an der Kasse heraus“, sagt er.

Das Vorgehen der Diebe ist geschickt: Sie betreten den Laden zu zweit. Einer wählt die Beute aus und platziert sie in einem anderen Regal. Der Zweite greift zu und packt sie ein. Weil immer nur ein Wachmann in der Innenstadt unterwegs ist, ist das Sicherheitspersonal auf die Mitarbeiter in den Geschäften angewiesen. Sie meldeten sich, sobald ihnen etwas auffällt oder skeptisch vorkommt, berichtet Benk. Dann komme es auf eine gute Personenbeschreibung an. „Wir bleiben auch mal im Laden, wenn die Angestellten kurz weg müssen“, sagt er.

Anja Priebes Mitarbeiter wüssten, wie sie Benk schnell erreichen, sagt die Filialleiterin. Ihre Schilderungen klingen dreist: Die Ladendiebe packten ganze Schampoo-Ladungen – immer Markenprodukte – in Sporttaschen und verließen damit das Geschäft. Einer lenke die Kassiererin ab. Auch die Ausreden seien zum Teil dreist. „Eine Schwangere erklärte, nachdem wir sie erwischt hatten, dass sie ihr Kind bekäme und schnell weg müsse“, erinnert sich Priebe. Sie möchte das Sicherheitspersonal nicht mehr missen.

Darauf setzen auch landesweit immer mehr Geschäfte, die bislang Überwachungstechnik und Detektive einsetzten. Eher erfolglos, wie die erschreckenden Zahlen zeigen: Von den 13 100 Ladendiebstählen landesweit im vergangenen Jahr fallen 1061 Fälle in die Kategorie „unter erschwerenden Umständen“ – nach Angaben von Landeskriminalamtssprecherin Carola Jeschke ein Anstieg von 47,6 Prozent.

Organisierte Banden schlagen zu

Bei den Dieben handelt es sich einer Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI zufolge längst nicht mehr um Gelegenheitstäter. Die gebe es auch, sagt Benk. Er sei schon überrascht, wenn die ältere Frau, die ihn sonst freundlich grüßt, plötzlich beim Stehlen erwischt werde. Aber ansonsten kann er das Ergebnis der EHI bestätigen: Das große Problem sind organisierte Banden. „Sie kommen häufig aus Osteuropa, Vertragsstrafen sind schwierig, weil die Täter nicht hier wohnen“, erklärt er.

Erwischt Benk einen Täter auf frischer Tat, zeigt er ihn an. Er darf ihn sogar vorläufig festhalten, so steht es in der Strafprozessordnung. Das darf übrigens jeder, wenn er jemanden auf frischer Tat ertappt, der der Flucht verdächtig ist und dessen Identität nicht sofort festgestellt werden kann (§127 StPO). Beim Stellen der Täter hilft Benk sein sicheres Auftreten. „Je selbstsicherer man ist, desto weniger körperliche Auseinandersetzung muss man befürchten“, sagt er. Auch bei Kraft und Schnelligkeit hilft der Pinneberger nach. Er trainiert regelmäßig zu Hause. Bislang hat Thomas Benk noch keinen einzigen Überfall erlebt. „Die tägliche Präsenz zahlt sich aus“, ist er überzeugt.

von Felicitas Mertin

erstellt am 03.Aug.2017 | 12:00 Uhr