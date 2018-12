Region Pinneberg in Kürze : +++ Theater in Elmshorn wird teurer +++ Dachstuhlbrand in Pinneberg +++ Wedel sucht Kita-Träger +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist. von shz.de

19. Dezember 2018, 06:00 Uhr Elmshorn Wer in der Saison 2019/20 im Elmshorner Stadttheater Schauspiel erleben möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für Einzelkarten und Abonnements steigen. Es ist die erste Erhöhung nach fünf Jahren. Pinneberg An der Elmshorner Straße in Pinneberg hat gestern ein Dachstuhl Feuer gefangen. Mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften rückte die Wehr um 11.58Uhr aus. Durch den schnellen Einsatz konnten die Kameraden verhindern, dass der Dachstuhl ausbrannte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Wedel Die Stadt Wedel hat eine Wettbewerb gestartet, um einen Träger für die geplante neue Kindertagesstätte im nordöstlichen Rand des BAugebiets Wedel Nord zu finden. Dabei nennt die Verwaltung auch Details zu der Betreuungseinrichtung. Die Kita soll auf einem 5500-Quadratmeter-Areal entstehen. Quickborn Trotz Bitten von Anwohner, die sich weitere Nachbesserungen wünschen, hat die Quickborner Ratsversammlung die Pläne für das Baugebiet in der Birkenallee gebilligt Schenefeld Mit 84 Jahren hat Uwe Hansen genug. Der Kaufmann geht in den Ruhestand und gibt sein Modegeschäft im Schenefelder „Stadtzentrum“ auf. Mit 70 Jahren musste er seinen damals 225 Quadratmeter großen Laden räumen und wagte in einem kleineren Geschäft den Neustart. Hamburg Anderthalb Jahre nach dem G20-Gipfel hat gestern der erste Prozess um die Brandstiftungen und Zerstörungen an der Elbchaussee begonnen. Angeklagt sind vier junge Männer aus Hessen und ein Franzose. Ihnen wird Landfriedensbruch, Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Die Zuschauer im Saal begrüßten und verabschiedeten die Angeklagten mit tosendem Applaus und Jubel. Schleswig-Holstein Die Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein ist so niedrig wie seit 25 Jahren nicht mehr. 2018 ging die Zahl der Menschen ohne Job um 6300 auf 86100 zurück. Der A. Beig-Verlag fasst an dieser Stelle jeden Morgen die wichtigsten Meldungen seiner sieben Tageszeitungen im Kreis Pinneberg zusammen. Zwischen 6 und 10 Uhr erfahren Sie hier in Kürze, worüber gesprochen wird. Pinneberger Tageblatt, Quickborner Tageblatt, Schenefelder Tageblatt, Wedel-Schulauer Tageblatt, Barmstedter Zeitung, Uetersener Nachrichten und Elmshorner Nachrichten erscheinen mit Hintergründen montags bis samstags. Zusätzlich erscheinen die kostenlose Sonntagszeitung „tip – Tageblatt am Sonntag“ sowie die Wochenzeitung „Der Mittwoch“. zur Startseite

