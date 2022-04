Kreis Pinneberg in Kürze : Thai-Massage in Pinneberg: 30-Jährige verurteilt +++ Angriff auf AfD-Stand in Elmshorn +++ Vorfreude auf Osterfeuer

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 7. April wichtig ist.

Elmshorn Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag (2. April) einen Infostand der AfD zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein angegriffen und ein Parteimitglied verletzt. Der Angriff war auf dem Alten Markt in Elmshorn erfolgt, sagt Bernhard Noack, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Pinneberger Kreistag. Das bestätigte auch die Polizei. „Gegen 11.30 Uh...

