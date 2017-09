Region Pinneberg in Kürze : +++ Teure Mieten im Kreis Pinneberg +++ Feuer in Elmshorn +++ Großes Schützenfest in Halstenbek +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Klaus Plath 1 von 1

Kreis Pinneberg Der Kreis Pinneberg ist ein teures Pflaster für Mieter. Laut des Mietmonitorings, das die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) im Auftrag des Landesinnenministeriums erstellt hat, liegt der Kreis mit einer mittleren Nettokaltmiete von 8,34 Euro je Quadratmeter auf Platz drei in Schleswig-Holstein. Teurer ist Wohnen nur in den Kreisen Segeberg und Storman, wo durchschnittlich 8,50 Euro pro Quadratmeter fällig werden.

Elmshorn Am Sontag ist in der Küche der Elmshorner Margarethen-Klause in der Margarethenstraße ein Feuer ausgebrochen. Offenbar war Essen in einem Plastikbehälter auf dem Gasherd des Restaurants in Brand geraten. Eine Person musste mit einem Teleskopmast aus dem Gebäude gerettet werden.

Moorrege Glück im Unglück hatten ein Motorradfahrer (68) und seine Beifahrerin (58). Bei einem schweren Unfall in Moorrege kamen beide mit dem Leben davon. Ein Autofahrer hatte das Motorrad beim Abbiegen übersehen und gerammt. Die Motorradfahrer stürzten und gerieten in den Gegenverkehr. Dort wurden sie von einem weiteren Auto erfasst. Mit schweren Verletzungen an Armen und Beinen kamen beide in ein Krankenhaus.

Halstenbek Hunderte Schützen aus dem Kreis Pinneberg und Norddeutschland nahmen am Sonntag am Festumzug anlässlich des Halstenbeker Schützenfests teil. Seit Freitag wird gefeiert. Etwa 2000 Halstenbeker eröffneten das viertägige Fest am Freitagabend mit einem Fackel- und Laternenumzug durch die Gemeinde. Am Sonnabend stand das Kinderfest im Mittelpunkt, am Sonntag wurde der neue König ausgeschossen, der am Montagabendwährend des Königsballs ernannt wird.

Schleswig-Holstein Im Jahr 2016 haben in Schleswig-Holstein mehr Senioren Straftaten begangen. Die Polizei registrierte 5055 Beschuldigte, die über 60 Jahre alt waren. Das sind 9,6 Prozent aller Tatverdächtigen. Im Jahr zuvor waren es 9,3 Prozent. In der Regel begehen ältere Menschen keine schwerwiegende Straftaten. Doch es gibt ein Dunkelfeld, bei dem am Ende Tote zu beklagen sind. 2015 und 2016 wurde in Schleswig-Holstein insgesamt acht Senioren Totschlag oder Tötung auf Verlangen vorgeworfen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) plädiert für Seniorensacharbeiter bei der Polizei. Auf jeden Fall müssten Beamte beim Thema Altenkriminalität fortgebildet werden.

von shz.de

erstellt am 04.Sep.2017 | 06:00 Uhr