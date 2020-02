De goose de toveel weet : Termine und Tickets

von Claudia Ellersiek

18. Februar 2020, 11:53 Uhr

Niederdeutsche Komödie in 3 Akten von Helmut Schmidt. Die Aufführungen finden am Sonnabend, 7.März, (Premiere), Freitag,13. März und am Sonabend,14. März, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 8. März, um 16 Uhr statt. Spielzeit: 90 Minuten. Spielstätte: Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7.

Karten können im Vorverkauf ab Sonnabend, 22. Februar, in Quickborn bei der Buchhandlung Theophil, Am Freibad 4 a, oder Ellerau bei Elektro Bollmann, Steindamm, sowie an der Abendkasse gekauft werden.