Region in Kürze : +++ Temporäre Spielstraße in Elmshorn +++ Prisdorf: Thomas Philipps bleibt geöffnet +++ 10. Stadtfest in Schenefeld +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

14. Juni 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Gesperrt für Autos: Die Jürgenstraße in Elmshorn wird ab dem 12. Juli einmal im Monat für dreieinhalb Stunden zur Spielstraße auf Zeit. Vor einigen Tagen hat die Stadt das Projekt des Kinderschutzbunds bewilligt, dreimal in diesem Jahr soll die Straße jetzt zum öffentlichen Spielraum für Kinder werden. Laut Kinderschutzbund bietet sich die Jürgenstraße dafür besonders an, weil es im Quartier hinter dem Bahnhof noch keinen Spielplatz gebe. Auch in Städten wie Berlin oder Bremen gibt es bereits sogenannte temporäre Spielstraßen.

Pinneberg Die Gnadenfrist für den Sonderpostenmarkt Thomas Philipps in Prisdorf läuft weiter. Kreissprecher Oliver Carstens bestätigte gegenüber shz.de, dass noch eine rechtliche Entscheidung aussteht. Mit dieser sei wahrscheinlich im Herbst 2018 zu rechnen. Wie berichtet, hatte das Oberverwaltungsgericht in Schleswig beschlossen, dass der Sonderpostenmarkt schließen muss. Die Stadt Pinneberg hatte erfolgreich geklagt. Der Kreis Pinneberg sollte das Urteil umsetzen, entschied sich aber gegen einen Sofortvollzug.

Wedel Das letzte Lied ist gesungen. Der Spitzerdorf–Schulauer Männergesangverein muss nach 44 Jahren sein Vereinslokal im Keller der Sporthalle an der Rudolf-Breitscheid-Straße verlassen. Nach zirka 2000 Übungsabenden müssen sich die stimmgewaltigen Männer bald an eine neue Heimat gewöhnen. Damit sind sie nicht allein. Auch der Landfrauenverein traf sich regelmäßig in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Doch ab dem kommenden Monat wird dort keine Bewirtung mehr stattfinden. Tayfun Dagbaslilar hatte das Grillrestaurant „Kingz“ in den stadteigenen Räumen schon Ende 2016 geschlossen. Für die treuen Wedeler Vereine öffnete Dagbaslilar das Lokal noch außer der Reihe. Damit ist jetzt Schluss.

Hasloh Bernhard Brummund (SPD) wurde während der konstituierenden Sitzung der Gemeinde Hasloh mehrheitlich erneut zum Bürgermeister gewählt. Dabei stimmte auch die CDU-Fraktion für den Sozialdemokraten. In einem Infobrief rechtfertigten sie ihre Entscheidung. Ein Grund sei, dass eine Kooperation mit FDP und PfH nicht stabil und tragfähig gewesen wäre. Auch die Ausschüsse wurden neu besetzt. Dabei taten sich die Politiker etwas schwer. Erst nach einem dreistündigen Wahlmarathon standen alle Namen fest.

Schenefeld Das Stadtfest Schenefeld feiert seinen zehnten Geburtstag – und das soll gebührend gefeiert werden. Drei Tage lang geht’s von Freitag, 22.Juni, bis Sonntag, 24. Juni, vor dem Schenefelder „Stadtzentrum“ rund. Herzstück des Festes ist in diesem Jahr der 99er-Parkplatz im Kiebitzweg. Der sei zwar etwas enger als der größere Parkplatz, aber dafür sei er gemütlich und würde den familiären Charakter des Stadtfestes perfekt widerspiegeln, wie Veranstalter Bernd Langmaack erläutert.

Hamburg Die Hamburgische Bürgerschaft hat am Mittwoch mit großer Mehrheit dem Verkauf der HSH Nordbank zugestimmt. Nur die Linke war gegen die Transaktion, mehrere Abgeordnete enthielten sich. Im April hatte bereits der schleswig-holsteinische Landtag in Kiel die Veräußerung der HSH Nordbank einstimmig gebilligt. Nun fehlen für den Abschluss des Verkaufprozesses noch die Zustimmung der EU-Kommission und der Finanzaufsicht.

Schleswig-Holstein Aus Schleswig-Holstein kommt ein neuer Plan für den Rundfunkbeitrag: Er soll künftig alle zwei Jahre steigen und an die Inflationsrate gekoppelt werden. Unterstützt wird dieses Index-Modell, das jetzt in der Rundfunkkommission beraten wird, von Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Sachsen und Thüringen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), von dem die Initiative ausgeht, will zudem den Sendeauftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio konkreter fassen.