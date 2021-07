Voting des Tages : Tempo-Kontrollen auf offener Strecke – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

15. Juli 2021, 18:00 Uhr

Die SPD hat strengere Regeln für Tempokontrollen auf Schleswig-Holsteins Straßen gefordert. „Geschwindigkeitsmessungen erfolgen häufig, wo diese aus Sicht der Autofahrer eher der zusätzlichen Geldeinnahme als der Verkehrssicherheit dienen“, sagte der SPD-Verkehrspolitiker Kai Vogel der Deutschen Presse-Agentur. „Blitzen dort, wo es für die Verkehrssicherheit Sinn macht und nicht auf offener Strecke“, so das Plädoyer. Vogel forderte verstärkte Tempokontrollen in 30er-Zonen statt in Bereichen mit Tempo 70.

Wir fragen daher heute:

Tempo-Kontrollen auf offener Strecke – wie stehen Sie dazu? Ich bin dafür, auch dort müssen Tempolimits eingehalten werden. Ich bin dagegen, es sollte dort geblitzt werden, wo es für die Verkehrssicherheit Sinn macht. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.