Tempo, Chaos und ganz viel Drama

Das war „Der nackte Wahnsinn“. Mit ihrem neusten Projekt hat die Musical Company Pinneberg am Donnerstagabend im Hotel Cap Polonio eine gelungene Premiere vor etwa 130 Besuchern, die am Ende der Erfolgskomödie aus der Feder des englischen Autors Michael Frayn minutenlang begeistert applaudierten, gefeiert.

„Eigentlich ist es ja heute hier gleich eine Dreifach-Premiere. Wir führen das Stück zum ersten Mal auf, es ist zugleich unser erstes Theaterstück überhaupt und in der Handlung dieser weltweit am meisten aufgeführten Komödie dreht sich ja schließlich auch alles um eine Erstaufführung“, sagte Andreas Hettwer, Pressesprecher der Musical Company. Er freute sich, dass es nach einer fünfmonatigen Vorbereitungszeit nun endlich los gehen konnte.

Von Beginn an gelang es dem quirligen und hochmotivierten Ensemble, seine Gäste vor und hinter die Kulissen eines englischen Theaterensembles zu entführen, welches gerade in den letzten Proben für die fiktive Posse „Nackte Tatsachen“ steckt. Das Stück dreht sich um eine Theatergruppe, die nach und nach den Kopf verliert, und am Ende kurz davor ist durchzudrehen. Denn: Gerade die Dinge, die Schauspieler wohl am wenigsten mögen, liefern die insgesamt neun Darsteller schonungslos auf den Brettern die die Welt bedeuten ab. Präsentieren Dramen, Missgeschicke, Liebeleien wie auch Wut und Verzweiflung am laufenden Band. Lassen im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runter. In einem atemberaubenden Tempo, mit Witz und eben jeder Menge Chaos.

Dafür sorgen unter anderem Belinda Blair (Mirka Lindow) alias Flavia Brent, die mit ihrem Gatten Philip (Arnfried Oprotkowitz) auf der Flucht vor der Steuerfahndung ist. Nicht minder chaotisch ist die vergessliche, Sardinen liebende Haushälterin des Paars, Ms. Clackett (Nikola Frehsee), die fast zu Tode erschrickt, als das Paar unangekündigt nach Hause zurückkehrt, während Makler Roger Tramplemain (Jan Torben Schunck) am gleichen Ort ein Schäferstündchen mit Vicki (Anna Beier) plant. Aber auch Einbrecher Selsdon Mowbray (Kolja Krückmeyer), der dem Alkohol erlegen ist, raubt in all dem Chaos Regisseur Lloyd Dallas (Maximilian D. Arnschink) genauso den letzten Nerv wie Regieassistentin Poppy Norton-Taylor (Dörte Jüdes) und Bühnentechniker Tim Allgood (Stefan thor Straten Wolf).

Trepp auf, Trepp ab, geht ein Darsteller durch eine Tür, kommt der nächste durch eine andere auf die Bühne –ständig herrschte Bewegung auf der Bühne. Manchmal kommen die Augen kaum mit und müssen sich entscheiden, welchem Darsteller sie in dem Gewirr am liebsten folgen möchten.

Wer auch einmal hautnah „Den nackten Wahnsinn“ erleben möchte und dabei die Theatercrew, welche zwischen den einzelnen Akten sogar die liebevoll erbauten Kulissen wendet, von der Generalprobe bist zur Premiere begleiten möchte, hat in den kommenden Tagen noch Gelegenheit dazu.