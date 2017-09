Region Pinneberg in Kürze : +++ Tempo 30 in Bo-Ho +++ Mojib Latif in Wedel +++ Schrott-Bus aufgehalten +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Symbolfoto) 1 von 1

von shz.de

erstellt am 12.Sep.2017 | 06:00 Uhr

Bokholt-Hanredder Die Erschließungsstraße im Neubaugebiet in Offenau an der Grenze zu Elmshorn soll eine Tempo-30-Zone und keine Spielstraße werden. Dafür hat sich der Bauausschuss der Gemeinde Bokholt-Hanredder vor Kurzem ausgesprochen. Heute Abend ist das Neubaugebiet erneut Thema bei Politik und Verwaltung. Dann berät der Finanzausschuss ab 19.30 Uhr über die Vergaberichtlinien für Baugrundstücke.

Wedel Hochaktueller Info-Abend in Wedel: Professor Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel referiert am Donnerstag, 14. September, im Johann-Rist-Gymnasium. Auf Einladung der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft widmet sich der renommierte Klimaforscher dem Thema „Wasser als Ressource“.

Tornesch Tragende Teile der Karosserie waren verrostet, die Bremsanlage defekt, der Feuerlöscher abgelaufen: Die Autobahnpolizei hat gestern auf der A23 einen Schrott-Bus gestoppt und auf dem Autohof Tornesch allerlei Defekte festgestellt. Pikant: Der 24-jährige Busfahrer war unterwegs nach St.Peter-Ording, um dort insgesamt 65 Schüler abzuholen. Die Polizei reagierte schnell, statt an die Nordsee ging es zum Tüv.

Schenefeld Sollte Bürgermeisterkandidat Constantin von Piechowski ins Rathaus einziehen, will er einiges anders machen: Unter anderem plant er, eine Videoüberwachung einzuführen, um die Fahrraddiebstähle zu verringern. Auch für den Veranstaltungskalender in Papierform hat er Verbesserungsvorschläge. Dieser sei „unübersichtlich“. Die städtische Homepage befindet er für nicht mehr zeitgemäß.

Quickborn Die Mitglieder teilen bis heute den Ehrgeiz, ihr Wissen um bedeutende Ereignisse der deutschen Geschichte an jüngere Menschen weiterzugeben – als Zeitzeugen oder sogar Augenzeugen. Das war die Motivation, vor 15 Jahren in Quickborn die Gruppe der Zeitzeugen zu gründen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht zuletzt der Besuch an Quickborner Schulen, wenn dort der Zweite Weltkrieg auf dem Stundenplan steht.

Tornesch/Uetersen Autofahrer in der Region müssen in den kommenden zwei Wochen Umwege in Kauf nehmen und längere Fahrzeiten einplanen. Der Grund: Seit gestern ist die Landesstraße 110 zwischen der A23-Brücke und Tornesch-Oha gesperrt. Auch die Anschlussstelle Tornesch kann in Richtung Norden nicht mehr genutzt werden. Bis zum 24. September lässt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr die Asphaltschichten in dem Bereich erneuern.

Hamburg Nach der Opposition machen nun auch Verbände der Wohnungswirtschaft und der Bund der Steuerzahler gegen die vom rot-grünen Senat geplante Straßenreinigungsgebühr in Hamburg mobil. Unter dem Motto „Nein zur neuen Müllgebühr“ formierte sich gestern ein Bündnis. Alle Beteiligten halten die Gebühr für ungerecht und in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen durch nichts zu rechtfertigen.

Schleswig-Holstein Die marode Rader Hochbrücke im Zuge der A7 über den Nord-Ostsee-Kanal wird nun doch sechsspurig ausgebaut. Dies habe ihm der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), bestätigt, teilte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Montag mit. Damit habe er Erfolg mit seinem Vorstoß in Berlin für einen sechsspurigen Ausbau gehabt. Bisher waren für die künftige Rader Hochbrücke vier Spuren plus Standstreifen vorgesehen.