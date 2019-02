Tempo 10 am Schützenplatz

Verkehrschaos durch weitere Buslinien: Halstenbeks Grünen-Fraktion fordert im Bauausschuss Geschwindigkeitsbegrenzung

von Dietmar Vogel

23. Februar 2019, 16:00 Uhr

Die Sitzung des Ausschusses für Bau-, Planungs- und Verkehrswesen in der Baumschulgemeinde Halstenbek ist zwar erst für Mittwoch, 20. März, ab 19 Uhr im Rathaus angesetzt. Doch bereits jetzt geht die hiesige Fraktion der Grünen in die Offensive: Das Thema „Verbesserung der Verkehrssituation Am Schützenplatz“ soll als Top-Thema während der Sitzung diskutiert werden.

Nicht ohne Grund, wie Parteimitglied Barbara Burton betont. „Durch den zunehmenden Busverkehr in der Straße Am Schützenplatz verunsichert, haben sich Anwohner sowie Fahrradfahrer massiv über gefährliche Situationen im Straßenverkehr, unklare Verkehrsregelungen, schlechte Beschilderungen, eingeschränkte Rettungswege, Geschwindigkeitsübertretungen, Lärm, Dreck in der Luft und auf der Straße sowie Erschütterungen der Häuser beschwert“, unterstreicht Burton.

Grund genug für die Grünen, Druck zu machen: Deshalb werde „die Gemeinde Halstenbek beauftragt, als erste wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrssituation kurzfristig eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 10 in der Straße Am Schützenplatz einzurichten.“

Die Begründung legt die Partei in gleichem Atemzug nach: „Damit werden vor allem auch die Schüler geschützt, die hier die Straße in Richtung Grund- und Gemeinschaftsschule An der Bek sowie Richtung Wolfgang-Borchert-Gymnasium befahren.“ Die Maßnahme als solche, betont Burton, koste wenig: Lediglich für die Beschilderung müsse in die Haushaltskasse „gegriffen werden“. Die Grünen-Fraktion legt Wert darauf, dass „die Halstenbeker Buslinien nicht zur Disposition stehen. Darüber freuen wir uns sehr, denn für uns Grüne steht fest, dass die Verkehrswende nur mit einem deutlichen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs möglich ist. Dazu gehört auch eine Stärkung des Busverkehrs mit mehr Linien und einer engeren Taktung.“



Unruhe durch Buslinie nach Schenefeld





Doch es gebe auch Grenzen. Denn die Einführung der Buslinie nach Schenefeld habe für erhebliche Unruhe in der Straße Am Schützenplatz gesorgt. „Über den zunehmenden Verkehr zum und vom Buswarteplatz auf dem Schützenplatz haben sich die Anwohner sowie die dort aktiven Fahrradfahrer massiv beschwert“, heißt es in der Stellungnahme vorab.

Die Grünen hoffen auf eine konstruktive Diskussion während der Sitzung. Mit dieser Maßnahme solle die Situation so entspannt werden, dass „grundlegend über die Problematik nachgedacht und zukunftsträchtige Lösungen gefunden werden können“. Denn Kerngedanke sei, dass dieser Bereich im Radwegekonzept in spe als Achse Halstenbek – Krupunder in seiner Gesamtheit berücksichtigt und gegebenenfalls zu einem vollwertigen Radweg ausgebaut werde.