Region Pinneberg in Kürze : +++ Telekom: 100 Mitarbeiter bleiben in Elmshorn +++ SPD-Schenefeld stellt Kandidaten auf +++ Gerüchte in Barmstedt +++

28.Nov.2017

Elmshorn Die Telekom schließt ihr Technikzentrum in Elmshorn komplett. Diese Nachricht war im Juni dieses Jahres ein Schock für die knapp 500 Mitarbeiter. Doch für 100 Mitarbeiter gibt es jetzt doch noch eine Zukunft an der Heinrich-Hertz-Straße. Das bestätigte gestern Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje. Nach Intensiven Gesprächen mit der Telekom und dem Eigentümer der Immobilien sei es der Stadt gelungen, den Standort der Deutschen Telekom Service GmbH zumindest teilweise zu erhalten. „Eine gute Nachricht so kurz vor Weihnachten, für zumindest einen Teil der Belegschaft“, betonte Hatje. Der Bürgermeister hatte sich nach dem Bekanntwerden der Schließungspläne persönlich eingeschaltet und das Gespräch mit der Telekom gesucht.

Schenefeld Der Schenefelder SPD-Ortsverein stimmt sich auf den Wahlkampf für die Kommunalwahl im kommenden Jahr ein. Die Mitgliederversammlung hat den Fraktionsvorsitzenden Nils Wieruch einstimmig zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 20 für den Pinneberger Kreistag gewählt. Im Wahlkreis 19 wird Helmut Jahnke erneut kandidieren, der seit 1990 den Wahlkreis vertritt und ebenfalls von den Mitgliedern einstimmig zum Direktkandidaten bestimmt wurde.

Barmstedt Die Barmstedter Gerüchteküche brodelt: Der Rewe-Markt zieht vom Küsterkamp in den Sky-Markt an der Marktstraße, Aldi erweitert auf einen Teil der Rewe-Fläche, und auf der verbleibenden Fläche wird ein Penny-Markt eröffnet, heißt es. Doch an diesen Gerüchten sei nichts dran, wie die betroffenen Unternehmen auf Anfrage. Richtig sei vielmehr, dass der Sky-Markt auf Rewe umgeflaggt werde, wie Sabine Pfautsch erklärte. Sie ist Pressesprecherin der neuen Gesellschaft Supermärkte Nord, zu der die Sky-Märkte seit kurzem gehören und an der Rewe mehrheitlich beteiligt ist.

Uetersen Eine Ölspur, die entlang der Bleekerstraße und Reeperbahn führte, beschäftigten gestern gegen 13.30 Uhr Polizei und Feuerwehr. Die Kräfte waren von einem Jugendlichen via Handy alarmiert worden. Die Ursache für die Spur konnte nicht ermittelt werden. Die Feuerwehr bekämpfte sie mit Bindemitteln und einer Chemikalie. Kurios: Der Anrufer war erst mit der Leitstelle Stade verbunden worden. Diese leitete den Anruf nach Elmshorn weiter.

Rellingen Die Rellinger Drillinge heißen Leonie, Lotte und Ben. Und sorgen in der Familie Stürze für ordentlich Turbulenzen. Im positiven Sinn. Doch damit Mutter und Vater sich auch mal eine Verschnaufspause gönnen können, sorgt Beate Grabbe-Volquardsen als „Engel“ für lichte Momente. Sie ist Teil des Projekts „Wellcome“, eine moderne Nachbarschaftshilfe, bei der junge Familien von den ehrenamtlichen Helfern nach der Geburt Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben bekommen.

Quickborn 133 Schüler des Elsensee-Gymnasiums in Quickborn nahmen an der diesjährigen Langen Nacht der Mathematik in Schleswig-Holstein teil. Um Punkt 18 Uhr startete der Wettbewerb an dem 298 Schulen mitmachten. Die Schüler rechneten dabei bis spät in die Nacht knifflige Rechenaufgaben. Die Organisation übernahm Klassenlehrer Thilo Schwarck. Unterstützung erhielt er von zahlreichen Kollegen sowie Eltern, die die Nacht ebenfalls mitknobelten.

Hamburg Die Landespressekonferenz (LPK) hat den zeitweisen Ausschluss der Medien beim Parteitag der Hamburger AfD kritisiert. Mit der Aktion habe die AfD „erneut ihr ablehnendes Verhältnis zu einer freien Berichterstattung und damit zur Pressefreiheit unter Beweis gestellt“, hieß es am Montag in einem Brief des LPK-Vorsitzenden Jürgen Heuer an den neuen AfD-Landeschef Dirk Nockemann.

Schleswig-Holstein Im Prozess um den Mord an seiner 34-jährigen Frau in Kiel hat ihr angeklagter Ehemann nach eigenen Angaben keine Erinnerung an das Tatgeschehen. Bei einem Streit um den Kontakt zu seinem jüngsten Sohn habe seine Frau gedroht, ihm die drei Kinder zu entziehen, hieß es am Montag in einer vom Vorsitzenden Richter verlesenen 15-seitigen handschriftlichen Stellungnahme. Demnach erinnert sich der 40-jährige Angeklagte nur noch an das Gefühl, „wie warmes Blut über die Hände floss“, und an den Anblick seiner blutroten Hände. Die Erklärung ist den Angaben zufolge an den psychiatrischen Gutachter gerichtet. Dessen für Montag erwartetes Gutachten verzögert sich weiter – der Angeklagte lehne persönliche Gespräche und direkte Befragungen durch den Facharzt ab, hieß es. Laut Anklage tötete der Mann seine Frau mit mindestens 23 Messerstichen in den Halsbereich. Das Opfer verblutete auf offener Straße in der Nähe eines Kindergartens.