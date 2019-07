Die Macher des Familientags : Teil zwei: Andreas Martens vom Spielmannszug Appen

Am Familientag in Appen sind zahlreiche Menschen beteiligt. In unserer Serie stellen wir einige von ihnen vor.

24. Juli 2019, 16:00 Uhr

Appen | Zahlreiche Vereine, Verbände und Institutionen der Region engagieren sich beim Familien-Tag am Sonntag, 8. September, auf dem Gelände des TuS in Appen. In unserer Serie dazu stellen wir diese vor – und fragen, warum sie dabei sind. Heute: Andreas Martens vom Spielmannszug Appen.

Was ist der Spielmannszug?

Der Spielmannszug ist eine Gruppe innerhalb der Feuerwehr. Spielte man früher ausschließlich Märsche, so hat sich das Repertoire inzwischen fast ausschließlich auf Pop, Filmmelodien, Schlager, Volkslieder und nur noch wenige Märsche konzentriert. Der Spielmannszug ist das musikalische Aushängeschild der Gemeinde Appen und betreibt seit vielen Jahren eine vorbildliche Jugendarbeit. Auch der Generationswechsel ist seit einigen Jahren vollzogen. So beträgt das Durchschnittsalter nur noch 23 Jahre.

Warum organisiert der Spielmannszug den Familien-Tag am 8. September mit?

Der Spielmannszug organisiert nicht nur mit, er ist der Veranstalter aufgrund seines 100-jährigen Bestehens. Mit unseren Freunden des Kreisjugendrings Pinneberg organisieren wir gemeinsam dieses riesige Fest, welches aufgrund der CO2-Optimierung auch wegweisend und einzigartig sein wird. Es wird das Veranstaltungshighlight 2019 im Norden.

Familientag: Buntes Programm mit grünem Stempel Am Sonntag, 8. September, steigt auf den Sportplätzen am Almtweg in Appen eine der größten Veranstaltungen für Jung und Alt der Region: der Familien-Tag 2019. Rolf Heidenberger (Gründer von „Appen musiziert“) hat die Organisation übernommen. Gastgeber sind der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen, der sein 100-jähriges Bestehen feiert, sowie der Kreisjugendring Pinneberg – und als Medienpartner der A. Beig-Verlag. In der Zeit von 10.30 bis 17.30 Uhr werden mehr als 60 Vereine, Verbände und Institutionen ein buntes Programm an bieten, bei dem vor allem die Kinder im Mittelpunkt stehen. Für diese stehen unter anderem „herrH“ und Suli Puschban auf der Bühne. Die Erwachsenen dürften unter anderem zu Künstlern wie den Wildecker Herzbuben schunkeln. Der Familien-Tag soll außerdem die erste CO2-optimierte Großveranstaltung in Norddeutschland werden – mit regionalen Speisen, die ohne Plastikbesteck verzehrt werden können, Getränken aus Mehrweggefäßen und einem großen Fahrradparkplatz, um nur einige Beispiele zu nennen.

Was macht der Spielmannszug während des Familien-Tags?

Als Jubilar und Veranstalter haben alle Mitglieder viel zu tun. Wir bieten zwei große Showbühnen, auf denen sieben Stunden lang Schlag auf Schlag musikalische Attraktionen von Musikzügen, aber auch Rock, Pop, Schlager, Kinderchöre, Kinderstars, Rock’n’Roll und so weiter geboten werden. Ab 9 Uhr marschieren wir bereits mit mehreren Musikzügen durch die Gemeinde Appen. An einem großen Informationsstand mit tollen Mitmachaktionen werben wir aktiv für Nachwuchs. Nicht nur auf den Bühnen, sondern auf dem gesamten Event-Gelände erklingt Musik der Spielmannszüge. Und „Appen musiziert“ darf mit dem legendären „Appen musiziert“-Kuchenbuffet und den Wildecker Herzbuben und anderen Künstlern auf der Showbühne natürlich auch nicht fehlen.

