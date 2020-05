Teil II: So verändert Corona die Zukunft

Humorvoller Ausblick: Virus sorgt für neue Zeitrechnung, Christian Drosten wird Covid-Kanzler, Klein Nordender Hamsterkäufer gerät in Obdachlosigkeit

Jonas Altwein

14. Mai 2020, 09:42 Uhr

Kreis Pinneberg | Das Coronavirus sorgt im August 2021 für einen geschichtsträchtigen Beschluss. Weil der hoch ansteckende Krankheitserreger mittlerweile die komplette Zivilisation auf den Kopf gestellt hat, einigen sich die Großmächte beim G20-Gipfel in Wuhan auf den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Künftig orientiere sich die Menschheit nicht mehr an der Geburt Christi, sondern am Ausbruch des Coronavirus im Dezember 2019.

Auch hierzulande kommt es nur wenige Tage später zu einer epochalen Veränderung. Nachdem die Virologen schon im Herbst des Vorjahres zu den mächtigsten Entscheidungsträgern aufgestiegen sind, wird die Bundesrepublik jetzt zur Coronafreien Republik Deutschland umbenannt. In einer feierlichen Ansprache richtet sich Covid-Kanzler Christian Drosten an sein Volk: „Wir haben das Virus im Griff. In der CRD hat Corona keine Chance!“ Die Reproduktionszahl liegt inzwischen mit sinkender Tendenz bei 0,0001.



Virologenkabinett ändert Grundgesetz





Nur eine Woche nach Drostens Amtsübernahme gibt das Virologenkabinett in Berlin ein neues Grundgesetz heraus. In Artikel eins heißt es: Die Entscheidungen zur Eindämmung des Coronavirus sind unantastbar. Die Einreise in die CRD ist fortan nur noch möglich, wenn man Corona-Antikörper im Blut nachweisen kann. Der Impfpass ersetzt ab sofort den Personalausweis und gilt auch international als offizielles Ausweisdokument. Wer die Papiere nicht mit sich führt, muss mit einer 14-tägigen Inhaftierung rechnen. In der ZDF-Talksendung „Das Virologen-Quartett“ verteidigt der deutsch-vietnamesische Wissenschaftler Kha Rhan Téne die strikten Maßnahmen vehement.

Das russische Softwareunternehmen Kaspersky entwickelt derweil ein Anti-Corona-Virus-Programm. Um sich mit der hoch entwickelten Technologie vor dem Covid-19-Erreger zu schützen, müsse man allerdings in einem komplexen operativen Eingriff das Gehirn mit einer Festplatte verbinden. Ein Medizinstudent aus Aachen äußert seine Bedenken.

Im Kreis Pinneberg stürzt unterdessen ein Hamsterkäufer in die Obdachlosigkeit. Nachdem der 55-jährige Rainer Zufall aus Klein Nordende seine letzten Ersparnisse für Vorratskäufe ausgibt und Privatinsolvenz anmelden muss, landet der gelernte Finanzexperte auf der Straße. Plünderer räumen in einer Nacht- und Nebelaktion das Anwesen des gebürtigen Elmshorners komplett leer und erbeuten unter anderem drei Tonnen vierlagiges Klopapier. Die Gauner hinterlassen eine deutliche Botschaft: „Wir wollten nichts dem Zufall überlassen.“



„Hamsteritis“ bedroht gesamte Bevölkerung





Die sogenannte „Hamsteritis“ wird daraufhin als schwere psychische Krankheit anerkannt. Ein Therapeut aus Kaufering schlägt Alarm: „Alleine in Deutschland sind mehr als 10 Millionen Menschen an dieser besonders heimtückischen Form der Kaufsucht erkrankt.“ Eine Studie der Uniklinik Bonn belegt, dass das Coronavirus nicht vornehmlich die Lungenkrankheit Covid-19 auslöse, sondern in erster Linie die Hamsteritis.

Potenziell gefährdet sei jeder aus der Bevölkerung, der mindestens einmal in seinem Leben vor einem leeren Klopapierregal gestanden habe. Verbraucherschützer Jens Kunde zeigt sich besorgt: „Quasi jeder Mensch zählt zur Risikogruppe. Wir müssen dringend etwas unternehmen.“

Unterdessen beendet das SEK mit einem Großaufgebot eine Hausparty in Bokholt-Hanredder. Die Jugendlichen sind sich keiner Schuld bewusst: „Das war doch nur eine ganz normale Feier, hier gab es nicht mal Hochprozentiges. Und die Kontaktverbote sind doch auch längst aufgehoben“, wundert sich der 16-jährige Merlin. Einsatzleiter Ernst Fall rechtfertigt den filmreifen Zugriff in den frühen Morgenstunden energisch: „Auf Facebook schrieb ein gewisser Kevin: 'Kommt alle vorbei: Wir haben Corona ohne Ende.' Da mussten wir unverzüglich handeln.“ Gemeint war allerdings nur der gleichnamige mexikanische Gerstensaft, den die Jugendlichen in rauen Mengen konsumierten.



„Erdinger Keimzelle“ wird Verkaufsschlager





Apropos Corona-Bier: Der Exportschlager aus Mittelamerika steht inzwischen weltweit als Vorbild für neue Marketingstrategien im Brauerei-Gewerbe. Während das Bremer Bierimperium Beck’s mit seinem „Influenza B“ einen grandiosen Flop hinlegt, wird das „Erdinger Keimzelle“ zum absoluten Renner in Süddeutschland. Auch in Ischgl erfreut sich das innovative Getränk enormer Beliebtheit.

In der Hooligan-Szene und bei den Linksextremisten brandet derweil im September großer Jubel auf: Wegen der flächendeckend eingeführten permanten Maskenpflicht wird in der Coronafreien Republik Deutschland das Vermummungsverbot aufgehoben. „Endlich können wir uns auf den Straßen frei bewegen“, heißt es in einem Schreiben der radikalen Gruppierung „Schwarzer Block“. Die Linksextremisten sehen sich selbst als Vorreiter im Hinblick auf den Gebrauch von Mundschutz in der Öffentlichkeit.



„The Masked Singer“: Jens Spahn sorgt für Eklat





Stichwort Masken: Das in der Vergangenheit von vielen nur belächelte Pro7-TV-Format „The Masked Singer“ wird die beliebteste Unterhaltungssendung in der CRD. Da die Promi-Kandidaten in ein Ganzkörperkostüm gezwängt werden, tendiere die Ansteckungsgefahr gen Null. Als sich in der großen Finalshow ausgerechnet der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn aus einem pinkfarbenen Latex-Anzug schält, klappt Jurorin Ruth Moschner vor Schreck der Mundschutz herunter.

Nachdem Spahn mehrere vergebliche Versuche unternimmt, Moschners Maske wieder zu richten, wird der Politiker von der Security umgehend in Handschellen abgeführt. Er habe nicht nur den Mindestabstand missachtet, sondern auch noch gegen Artikel zwei des Grundgesetzes verstoßen: Der menschliche Körper ist unantastbar.

In diesem Sinne, liebe Leser: Bleiben Sie gesund, bewahren Sie sich auch in der Krise Ihren Humor – und suchen Sie sich schon mal Ihren Impfpass heraus.