Die Macher des Familientags : Teil eins: Ingo Waschkau vom Kreisjugendring Pinneberg

Am Familientag in Appen sind zahlreiche Menschen beteiligt. In unserer Serie stellen wir einige von ihnen vor.

von shz.de

22. Juli 2019, 17:00 Uhr

Appen | Zahlreiche Vereine, Verbände und Institutionen der Region engagieren sich beim Familien-Tag am Sonntag, 8. September, auf dem Gelände des TuS in Appen. In unserer Serie dazu stellen wir diese vor – und fragen, warum sie dabei sind.

Heute: Ingo Waschkau vom Kreisjugendring Pinneberg

Was ist der Kreisjugendring (KJR) Pinneberg?

Der KJR vertritt die Interessen von etwa 60.000 Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen im politischen, sozialen und kulturellen Leben des Kreises Pinneberg. Diese Einzelmitglieder sind in 61 Vereinen und Verbänden, den Mitgliedern des KJR, organisiert. Die überwiegend ehrenamtlich geleistete Kinder- und Jugendarbeit findet in Form von Freizeiten, Gruppentreffen, Projekten und vielfältigen außerschulischen Bildungsmaßnahmen statt. Dazu gehören ein umfassendes Aus- und Fortbildungsprogramm, die kreisweite Aktion Ferienpass, das Präventionsprojekt JiM’s Bar und die Jugendbildungs- und Begegnungsstätte als außerschulischer Lernort für Vereine, Schulklassen, Kita-Gruppen, Freiwilligendienste et cetera.

Warum organisiert der Kreisjugendring Pinneberg den Familien-Tag mit?

Es gibt im Kreis Pinneberg über 300 Jugendvereine mit sehr vielen Gruppen, die überwiegend von Ehrenamtlichen geleitet werden. Vieles von diesen regelmäßig stattfindenden Angeboten findet im Verborgenen statt. Am 8. September wird diese Lebendigkeit und Vielfalt sichtbar und das Beste der Vereine kann ausprobiert und erlebt werden.

Dieses „Raus aus dem Verborgenen“ ist ein Leitmotiv des Familien-Tags und Intention des KJR. Kinder und Eltern werden begeistert sein, was das Ehrenamt im Kreis Pinneberg alles bietet. Hier findet man Spaß, Gemeinschaft und kreatives Engagement. Außerdem wird unser gut funktionierendes Netzwerk belebt. Dieses besteht neben der Kinder- und Jugendarbeit aus sozialen Organisationen, Firmen und Sponsoren. Allein kann niemand so einen Riesen-Event auf die Beine stellen.

Familientag: Buntes Programm mit grünem Stempel Am Sonntag, 8. September, steigt auf den Sportplätzen am Almtweg in Appen eine der größten Veranstaltungen für Jung und Alt der Region: der Familien-Tag 2019. Rolf Heidenberger (Gründer von „Appen musiziert“) hat die Organisation übernommen. Gastgeber sind der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen, der sein 100-jähriges Bestehen feiert, sowie der Kreisjugendring Pinneberg – und als Medienpartner der A. Beig-Verlag. In der Zeit von 10.30 bis 17.30 Uhr werden mehr als 60 Vereine, Verbände und Institutionen ein buntes Programm an bieten, bei dem vor allem die Kinder im Mittelpunkt stehen. Für diese stehen unter anderem „herrH“ und Suli Puschban auf der Bühne. Die Erwachsenen dürften unter anderem zu Künstlern wie den Wildecker Herzbuben schunkeln. Der Familien-Tag soll außerdem die erste CO2-optimierte Großveranstaltung in Norddeutschland werden – mit regionalen Speisen, die ohne Plastikbesteck verzehrt werden können, Getränken aus Mehrweggefäßen und einem großen Fahrradparkplatz, um nur einige Beispiele zu nennen.

Was macht der Kreisjugendring Pinneberg während des Familien-Tags?

Hier einige Beispiele: JiM’s Bar mit „Strand-Feeling“: Im Sand am Volleyballfeld wird eine Beach-Lounge mit Liegestühlen und alkoholfreien Cocktails angeboten. Jugendliche Barkeeper mixen die Cocktails und erklären das Präventionskonzept „Jugendschutz im Mittelpunkt“. Kistenstapeln am THW-Kran: Wer schafft es, die meisten Getränkekisten übereinander zu stapeln? Habt keine Angst vor der schwindelnden Höhe. Ihr seid am Seil gesichert, welches von einem THW-Kran gehalten wird.

Jonglieren, Spielen und Basteln im Zirkuszelt: Zu jeder vollen Stunde finden Spiel- und Spaß-Aktionen im Zirkuszelt statt. Figuren können abgeworfen oder bunte Hüte gebastelt werden. Jede Stunde startet etwas Neues. Außerdem gibt es Riesenspielgeräte vom TAT-Team, Flabber, Tobekissen im Wellenbad, Musik, Zauberei, Jonglage und Theater auf der Kleinkunstbühne, die Zauberer Jogie und Elias, die Sambagruppe Alegria da Bahia, die Gaukler des KJR sowie Matthias Meyer-Göllner mit seinem Programm „Der Dreck muss weg“.