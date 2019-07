Die Macher des Familientags : Teil drei: Sylvie Kremerskothen Gleason von der Stiftung Kinderherz

Am Familientag in Appen sind zahlreiche Menschen beteiligt. In unserer Serie stellen wir einige von ihnen vor.

29. Juli 2019, 17:30 Uhr

Appen | Zahlreiche Vereine, Verbände und Institutionen der Region engagieren sich beim Familien-Tag am Sonntag, 8. September, auf dem Gelände des TuS in Appen. In unserer Serie dazu stellen wir diese vor – und fragen, warum sie dabei sind. Heute: Sylvie Kremerskothen Gleason von der Stiftung Kinderherz.

Was ist die Stiftung Kinderherz?

Die Stiftung Kinderherz unterstützt Forschungsprojekte im Bereich der Kinderkardiologie in ganz Deutschland. Unser Fokus liegt auf einer patientennahen Forschung, die den Herzkindern einen unmittelbaren Nutzen verspricht. Wir wollen erreichen, dass Kinder mit angeborenem Herzfehler unbeschwert aufwachsen und ihre Träume verwirklichen können – in einem Alltag ohne Ängste und Sorgen.

Familientag: Buntes Programm mit grünem Stempel Am Sonntag, 8. September, steigt auf den Sportplätzen am Almtweg in Appen eine der größten Veranstaltungen für Jung und Alt der Region: der Familien-Tag 2019. Rolf Heidenberger (Gründer von „Appen musiziert“) hat die Organisation übernommen. Gastgeber sind der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen, der sein 100-jähriges Bestehen feiert, sowie der Kreisjugendring Pinneberg – und als Medienpartner der A. Beig-Verlag. In der Zeit von 10.30 bis 17.30 Uhr werden mehr als 60 Vereine, Verbände und Institutionen ein buntes Programm an bieten, bei dem vor allem die Kinder im Mittelpunkt stehen. Für diese stehen unter anderem „herrH“ und Suli Puschban auf der Bühne. Die Erwachsenen dürften unter anderem zu Künstlern wie den Wildecker Herzbuben schunkeln. Der Familien-Tag soll außerdem die erste CO2-optimierte Großveranstaltung in Norddeutschland werden – mit regionalen Speisen, die ohne Plastikbesteck verzehrt werden können, Getränken aus Mehrweggefäßen und einem großen Fahrradparkplatz, um nur einige Beispiele zu nennen.

Warum nehmen Sie am Familien-Tag teil?

Die Stiftung Kinderherz darf sich glücklich schätzen schon viele Male beim Festival „Appen musiziert“ dabei gewesen zu sein. Dies war für uns immer ein absolutes Highlight und Impulsgeber für unsere Arbeit. Mit den Menschen in der Region ins Gespräch zu kommen und Ihnen unsere Arbeit vorzustellen, ist für uns eine große Bereicherung. Wir freuen uns darauf, beim Familienfest in Appen dabei zu sein und Jung sowie Alt unsere Themen nahezubringen.

Was machen Sie beim Familien-Tag?

An unserem Stand bekommen die kleinen und großen Gäste interessante Einblicke! Zum einen haben wir plastische Herzpuzzles dabei, die den Kindern spielerisch die Fragilität und Komplexität des Herzens vorstellen. Außerdem möchten wir an einem Screen unsere Forschungs-Filme zeigen, die über Kopfhörer auch mit Ton verfolgt werden können. Für Fragen sind wir von der Stiftung Kinderherz vor Ort und freuen uns auf den Austausch.

