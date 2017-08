Neuerungen und hohe Polizeipräsenz : Tausende zufriedene Besucher auf dem Stoppelmarkt

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Uthoff 1 von 1

Barmstedt | Dem Regen und kühlen Temperaturen zum Trotz: Tausende Menschen haben am vergangenen Wochenende den Barmstedter Stoppelmarkt besucht. Die zahlreichen Neuerungen – darunter eine zweite Bühne, ein neuer Standort für den Autoscooter sowie der „Markt der anderen Art“ und das Stoppelmarkt-Café im Humburg-Haus – kamen bei den Gästen gut an. Auch die Barmstedter Polizei zog gestern Nachmittag eine positive Zwischenbilanz, wie Stationsleiter Sascha Schmidt berichtete. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Nur das Wetter hätte aus Veranstaltersicht besser sein: Immer wieder zogen starke Schauer über Barmstedt.

Annika und Frank Umbach waren am Sonntagnachmittag auf dem Stoppelmarkt unterwegs. Sie lobten die Kinderarena. „Es ist schön, dass extra etwas für Kinder veranstaltet wird“, berichteten sie. „Auch das Sicherheitskonzept der Polizei gefällt uns.“ Es sei aber erschreckend, dass so etwas mittlerweile selbst in einer Kleinstadt wie Barmstedt gemacht werden müsse. Ähnlich sah es Silvia Müller aus Elmshorn: „Man wird praktisch gezwungen, diese Maßnahmen zu ergreifen. Aber ich finde sie gut. Dadurch gehe ich beruhigter über den Markt.“ Gaby Tucholski aus Barmstedt unterstrich ebenfalls, dass die Polizei-Präsenz wichtig sei.

Das erweiterte Sicherheitskonzept von Polizei, Stadt, Feuerwehr und Rettungsdienst war eine weitere Neuerung des Markts. Zwölf Polizeibeamte sicherten die Veranstaltungsmeile und die wichtigsten Zugänge ab. An Durchlassstellen hatten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aber jederzeit die Möglichkeit, mit Fahrzeugen auf das Gelände zu kommen. Alle Beteiligten hätten sehr eng zusammengearbeitet, betonte Barmstedts Bürgermeisterin Heike Döpke. „Wir haben alles getan, damit dieser Stoppelmarkt ein voller Erfolg wird und die Menschen feiern können“, sagte sie. Auch in den sozialen Netzwerken dankten die Barmstedter der Polizei für ihre Präsenz.

Gaby Kisse aus Barmstedt lobte das in den vergangenen Jahren neu entwickelte Konzept samt Bühnenprogramm. „Ich finde es auch gut, dass der alte Rewe-Parkplatz in den Stoppelmarkt integriert worden ist und dort der Autoscooter steht“, sagte sie. Benjamin Riedesser, der Freitag mit seinen Kindern auf dem Markt unterwegs war, unterstrich, wie wichtig ihm die Angebote für Kinder seien. „Kinderattraktionen sind ausreichend vorhanden“, sagte er. Zusätzlich zu Polizei und privatem Sicherheitsdienst war auch der Jugendschutz des Kreises Pinneberg auf der Meile unterwegs. „Wir achten darauf, dass Kinder und Jugendliche keinen Alkohol konsumieren“, so Christine Berg und Jan Folster.

Veranstalter Michael Sonnenberg zog gestern Nachmittag eine positive Zwischenbilanz der ersten drei Veranstaltungstage: „Trotz des nicht überragenden Wetters ist der Markt sehr gut besucht. Die neue Bühne in der Reichenstraße wird gut angenommen.“ Auch die Resonanz auf das Sicherheitskonzept sei gut. Und die neue Idee, das Humburg-Haus miteinzubeziehen, sei genau die richtige Entscheidung gewesen. Sonnenberg: „Dort ist es brechend voll.“ Heute feiert Barmstedt erneut auf dem Stoppelmarkt. Ab 14 Uhr öffnen die Stände, später stehen dann Wiebke – das Andrea-Berg-Double, Schlagersänger Michael Winter und die Hit Radio Show auf der Bühne.

von Helga Pergande und Christian Uthoff

erstellt am 21.Aug.2017 | 10:00 Uhr