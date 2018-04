Region Pinneberg in Kürze : +++ Tausende Wohnungen fehlen im Kreis +++ Anschlag in Berlin verhindert +++ Trauer nach Amokfahrt in Münster +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

09. April 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg 17.200 Wohnungen müssen bis zum Jahr 2030 im Kreis Pinneberg errichtet werden. Das geht aus der „kleinräumigen Bevölkerung- und Haushaltsprognose für den Kreis Pinneberg“ hervor. Der Grund: Auch in den kommenden Jahren wird die Bevölkerungszahl im Kreisgebiet stetig anwachsen. Allerdings nicht überall gleich. In einigen Dörfern wird sie sogar sinken. Deutlich nach oben, und zwar überall, geht hingegen der Anteil der Menschen, die älter als 65 Jahre sind.

Berlin Die Berliner Polizei hat nach Informationen der Zeitung "Die Welt" gestern einen Anschlag während des Halbmarathons in der Hauptstadt verhindert. Spezialkräfte hätten vier Männer festgenommen, darunter einen Hauptverdächtigen. Er soll dem Blatt zufolge geplant haben, mit Messern Zuschauer und Teilnehmer der Sportveranstaltung zu töten. Nach dem Bericht gehört der Verdächtige zum privaten Umfeld des Terroristen Anis Amri, der den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt Ende 2016 verübt hatte.

Münster Nach der Amokfahrt mit insgesamt drei Toten in Münster suchen die Ermittler weiter nach einem Motiv des Täters. Unter die Trauer in der Stadt mischte sich aber auch Lob - für die Bürger, die Rettungskräfte und die Medien. Die Polizei gab am Sonntag außerdem bekannt, dass sie keine weiteren Täter suche. Es gebe keine Hinweise, dass noch weitere Verdächtige an dem Verbrechen beteiligt gewesen seien - man gehe von der Tat eines Einzeltäters aus, sagte eine Polizeisprecherin.

Wedel Im Hamburger Yachthafen in Wedel ist die Halbzeit erreicht: Seit Mitte März sorgen die vier Hafenmeister dafür, dass die Schiffe der Vereinsmitglieder und der Gastlieger zu Wasser kommen. Etwa 600-mal war der Kran bereits im Einsatz – bis zu 16Tonnen dürfen die Schiffe wiegen. Ebenso viele Einsätze stehen den Hafenmeistern noch bevor. Bis Mitte Mai werden sie etwa 1200 Boote gekrant haben.

Elmshorn Ausnahmsweise hatten die Schausteller Glück: Kein Regen, dafür die ersten frühlingshaften Temperaturen des Jahres gab es beim Jahrmarkt auf dem Elmshorner Buttermarkt. Das nutzten zahlreiche Besucher aus und genossen die Fahrt in den Karussells in vollen Zügen. Heute öffnet der Jahrmarkt noch einmal ab 14 Uhr.

Barmstedt „Backfischalarm“ in Barmstedt: Etwa 80 Gäste haben am vergangenen Freitag die Krimi-Lesung von Autor Krischan Koch auf Einladung des „Kulturvereins Pfiff“ im Barmstedter Humburg-Haus verfolgt. Der Autor las Auszüge aus dem fünften Band einer 2013 gestarteten Krimi-Reihe. Koch signierte im Eingangsbereich auch einige Bücher und gab sich offen, freundlich und zugänglich. Seine Qualitäten als Autor offenbarte er, nachdem er die Anwesenden begrüßt und sein Buch „Backfischalarm“ aufgeschlagen hatte. Das Barmstedter Publikum war begeistert.

Uetersen Seit etwa drei Jahren besteht zwischen dem Filmforum Elmshorn, einem Projekt von Brücke Schleswig-Holstein und Brücke Elmshorn, und dem Burg-Kino Uetersen eine Kooperation unter dem Motto „Psychiatrie im Film“. Im Rahmen dieser Kooperation werden zweimal im Jahr im Burg-Kino Spielfilme gezeigt, in denen psychiatrische Themen, Gewalt oder Missbrauch in der Familie und deren Folgen für die Betroffenen und Angehörigen eine Rolle spielen. Im Anschluss an die Filmvorführung besteht immer die Möglichkeit zum Gedankenaustausch unter professioneller Leitung. Am Sonntag, 15. April, laden das Filmforum Elmshorn und das Burg-Kino Uetersen an der Marktstraße 24 zu dem Filmdrama „Die Hände meiner Mutter“ von Florian Eichinger ein. Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro.

Pinneberg Welche Kräuter schmecken köstlich im Salat? Wie bereite ich ein regionales Pesto zu? Diverse Pflanzenfreunde haben Sonnabend die Chance genutzt, um mit dem Wildkräuterexperten Jens Clausen den Entdeckergarten zu erkunden. Mit den gesammelten Kräutern bereiteten sie im Anschluss ein regionales Pesto sowie eine regionale Foccacia (Fladenbrot aus Hefe mit Kräutern) zu.

Prisdorf Die 15 Jahre alte Prisdorferin Emma Paula Schwabe singt für ihr Leben gern, hat Klavierunterricht an der Musikschule Pinneberg und besucht die Musical Akademie der staatlichen Musikschule Hamburg. Jetzt hat sie sich in der Kategorie Musical beim renommierten Musikwettbewerb „Jugend Musiziert“ für den Bundesentscheid qualifiziert.

Quickborn Für Haissam Katabi war es einer der Höhepunkte in seinem an denkwürdigen Momenten ohnehin reichen Leben: Im Februar würdigte der Kreis Pinneberg sein Engagement für Flüchtlinge in Quickborn mit einem Eintrag in das Bürgerbuch. Katabi zeichnet allerdings weit mehr aus als sein unermüdlicher Einsatz. Er ist ein ebenso sanfter wie mutiger Mensch, auch in schwierigen Situationen zuversichtlich und ausgestattet mit einem unerschütterlichen Glauben an das Gute in den Menschen.

Hamburg Die Hamburger SPD-Fraktion wählt am Montag einen neuen Vorsitzenden. Als Favorit geht der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Dirk Kienscherf, ins Rennen. Der Eimsbüttler Kreisvorsitzende Milan Pein hatte seine Kandidatur am Freitag überraschend zurückgezogen.