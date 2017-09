34. Ausländerfest : Tausende gehen auf kleine Weltreise

vergrößern 1 von 2 Foto: Natascha Thölen 1 von 2

Quickborn | „Ein Muss. Ein Traum“. Wenn Pfarrer Wolfgang Guttmann von der katholischen Kirche St. Marien in Quickborn das Ausländerfest beschreiben soll, braucht er nicht mehr als vier Worte. „Unter den Gestaltern dieses Festes herrscht mittlerweile so eine Selbstverständlichkeit. Sie haben alle ein gemeinsames Ideal. Das wollen sie rüberbringen, und das kommt auch rüber“, sagte er und freute sich über den Ansturm auf das Traditionsfest am Sonnabend.

Sein Vorgänger Heinrich Hülsmann hatte das beliebte Fest im Rahmen einer interkulturellen Woche ins Leben gerufen. Er hatte jedoch niemals mit diesem dauerhaften Erfolg gerechnet und schon gar nicht damit, dass das Fest einmal regelmäßig mehrere Tausend Besucher anlocken würde. Pünktlich um 14 Uhr, mit dem letzten Glockenschlag der Gottesdienstfeier des Festhochamtes, startete an den vielen bunten Ständen der Verkauf der kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Herren Länder.

Ein Gang über das Kirchengelände glich einer Weltreise. Alle paar Meter hörte man eine andere Sprache, und es duftete nach exotischen Gewürzen. Am Stand von Spanien, der schon von Anfang an dabei ist, gab es Paella und Chorizo im Brot, dazu Vino Rioja Tinto oder Vino Blanco de Jumilla. Nebenan, in Frankreich, bot Marie-Christine, die vor 19 Jahren der Liebe wegen von Marseille nach Ellerau kam, Brie de Meaux, Comté sowie Bordeaux an. Irland lud zur Verkostung verschiedener Bierspezialitäten und dem Nationaldessert Trifle mit oder ohne Sherry ein. Ein Abstecher nach Polen führte vorbei an Töpfen mit Bigos (Sauerkraut mit Fleisch) und Pierog (gefüllte Maultaschen) mit Piwo (Bier).

In Bella Italia konnten die Besucher Penne all’Amatriciana essen. Vietnamesische Frauen wickelten unermüdlich Frühlingsrollen, und am Stand der Griechisch-Orthodoxen Kirche von Antiochia kneteten türkische Frauen den Teig für Gözleme, der anschließend mit Spinat und Schafskäse gefüllt wurde. Für die Stände des Flüchtlings-Cafés und der Caritas hatten viele der in Quickborn lebenden Flüchtlingsfamilien aus Afghanistan, Syrien, Eritrea, Iran, Irak, Armenien sowie dem Jemen ihre Nationalgerichte zubereitet und als Büfettbeiträge gespendet. „Das ist echte Integration. Unsere Flüchtlinge leisten Sozialarbeit“, freute sich Annika Abellan von der Caritas. Die Pfadfindergruppe „Digna Ochoa“ hatte ihre Jurte aufgebaut, in der die Kinder Stockbrot überm Lagerfeuer backen konnten. Die Erlöse des Festes kommen den Opfern der Jahrhundert-Stürme in der Karibik, Abrahams Herberge in Beit Jala (Palästina), einer glaubensübergreifenden Begegnungsstätte sowie den Klarissen-Kapuzinerinnen in Eritrea, Ordensschwestern, die sich für Mädchen- und Frauenbildung einsetzen, zu Gute.